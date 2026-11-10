Tesla Roadster prenotabile in Italia: depositi da 50.000 euro

La Tesla Roadster si può prenotare ufficialmente anche dall’Italia, ma prima di farsi prendere dall’entusiasmo conviene chiarire un punto fondamentale. Le cifre richieste in questa fase dalla casa americana non corrispondono al prezzo della vettura. Si tratta invece di depositi che servono a garantirsi un posto in lista d’attesa, mentre il costo vero e proprio verrà fissato soltanto al momento della firma del contratto. Una differenza che, considerando le somme in ballo, merita di essere tenuta bene a mente da chiunque stia valutando l’operazione.

Del resto la vicenda della sportiva elettrica di Tesla è tra le più travagliate dell’industria automobilistica degli ultimi anni. Il modello era stato annunciato nel 2017 e da allora ha accumulato un rinvio dopo l’altro, fino all’ennesimo slittamento della presentazione, finita nell’aprile 2026. Le prenotazioni ora sono state riaperte, eppure l’azienda indica il 2028 come anno di avvio della produzione, senza offrire certezze definitive sulle consegne. Un orizzonte ancora piuttosto lontano per un’auto di cui si parla ormai da quasi un decennio.

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Come funziona la prenotazione sul sito italiano

La procedura messa a punto da Tesla per il mercato italiano si articola in due momenti distinti. Il primo passo consiste in un pagamento iniziale di 5.000 euro con carta di credito, presentato come interamente rimborsabile. A quel punto scatta un conto alla rovescia di 10 giorni, entro i quali bisogna versare la parte rimanente della somma, che cambia a seconda dell’allestimento scelto. Solo dopo aver saldato l’intero importo la prenotazione diventa effettiva a tutti gli effetti. Fino ad allora, insomma, il posto in coda non è davvero assicurato.

Le varianti proposte sono tre e si differenziano parecchio sia per carattere sia per l’impegno economico richiesto. La Performance è pensata per l’uso stradale e prevede un deposito complessivo di 50.000 euro, suddiviso tra i 5.000 iniziali e i successivi 45.000. Sale decisamente l’asticella con la Thrust, una serie limitata orientata alla pista, per la quale il versamento totale arriva a 250.000 euro, cioè 5.000 euro più altri 245.000. Infine c’è la Rocket, la declinazione più estrema della gamma, non omologata per circolare su strada e accessibile soltanto su invito diretto di Tesla.

Cifre in aumento e un prezzo ancora da scoprire

Rispetto alla fase di raccolta ordini precedente, gli importi sono cresciuti in modo evidente. In passato, sempre in Italia, la casa di Elon Musk aveva chiesto per la Tesla Roadster un totale di 43.000 euro, diviso in due tranche da 4.000 e 39.000 euro. Oggi per la versione d’accesso ne servono 50.000, con un incremento di 7.000 euro sul vecchio deposito e una prima rata salita da 4.000 a 5.000 euro.

Il dettaglio più delicato riguarda però proprio il prezzo definitivo. Chi decide di versare queste cifre adesso, di fatto, non conosce ancora quanto costerà la sua auto. Il listino ufficiale verrà comunicato solo nella successiva fase di configurazione, quando sarà possibile definire nel dettaglio l’esemplare desiderato. Si tratta quindi di un impegno economico importante preso senza sapere quale sarà la spesa finale, e senza una data certa di consegna.

Tra i quasi dieci anni di attesa già accumulati e l’assenza di garanzie sulle tempistiche, la Roadster resta per ora un oggetto del desiderio a cui risulta difficile attribuire un valore concreto, persino per chi avrebbe tutte le possibilità economiche per assicurarsene una. La produzione, secondo le indicazioni dell’azienda, dovrebbe partire nel 2028.

Fonte: TecnoAndroid