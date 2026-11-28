Sotto la pelle dei maiali di mare, piccoli animali gelatinosi che si muovono lentamente sui fondali oceanici più profondi, vive un batterio che nessuno aveva mai descritto prima. A individuarlo è stato un gruppo di ricercatori dell’Università di Tokyo, che ha trovato nella parete del corpo di queste creature un microrganismo dal genoma straordinariamente ridotto ma con un numero sorprendente di geni dedicati alla produzione di proteine enormi. Il nome proposto è Candidatus Abyssoplasma scotoplanesicola e tutto lascia pensare che dipenda in buona parte dal suo ospite per sopravvivere. Cosa ricavino invece i maiali di mare da questa convivenza è ancora un mistero.

Leoni marini, cavallucci e vacche di mare sono nomi familiari, mentre i maiali di mare lo sono molto meno. Si tratta in realtà di un tipo di oloturia, cioè di cetriolo di mare, che abita le profondità oceaniche. Possono arrivare a circa 15 centimetri di lunghezza e camminano su piedi ambulacrali ingrossati che ricordano delle zampette. A volte si radunano in grandi gruppi per nutrirsi dei sedimenti ricchi di sostanza organica, compresi quelli che si accumulano attorno alle carcasse di balena. Raccolgono il materiale in decomposizione e lo portano alla bocca con tentacoli specializzati, contribuendo così a riciclare nutrienti preziosi per altre forme di vita. I giovani granchi reali, per esempio, sono stati osservati mentre usavano questi animali come riparo dai predatori. Molti aspetti della loro biologia però sfuggono ancora agli scienziati, che non sanno quanto vivano né perché abbiano sulla testa quelle lunghe appendici simili ad antenne. Ed è una questione tutt’altro che marginale, visto che in alcuni ambienti abissali i cetrioli di mare rappresentano oltre il 90% della biomassa dei grandi animali del fondale.

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Un microrganismo che domina la parete del corpo

I maiali di mare appartengono agli echinodermi, lo stesso gruppo delle stelle marine, e come altri membri di questa famiglia possono ospitare batteri sotto il rivestimento esterno. Su questi inquilini nascosti le informazioni scarseggiano. Lo ha sottolineato Yu Yoshida, dottorando presso la Graduate School of Frontier Sciences dell’ateneo giapponese e tra gli autori principali dello studio, spiegando che pochissime ricerche sulle specie abissali hanno collegato i dati genetici alla posizione dei batteri nei tessuti dell’ospite. Il gruppo, formato da diversi istituti giapponesi, ha esaminato otto esemplari raccolti durante spedizioni in acque profonde. Dopo aver estratto il DNA da vari tessuti e ricostruito i genomi dei gruppi batterici più abbondanti, i ricercatori hanno usato l’imaging a fluorescenza per localizzare con precisione i microrganismi. Nei campioni prelevati dalla parete del corpo di tre specie diverse un solo batterio rappresentava più del 70% delle sequenze del gene 16S rRNA, il marcatore genetico usato per identificare i batteri. Appartiene a un gruppo noto per vivere a stretto contatto con gli invertebrati marini, ma le sue caratteristiche si discostano tanto da quelle dei parenti conosciuti da giustificare la proposta di un nuovo genere e di una nuova specie.

Un genoma minuscolo pieno di proteine giganti

La sorpresa più grande è arrivata dall’analisi del DNA. Il genoma conta appena 649.000 basi, mentre quello di Escherichia coli è circa sette volte più grande. A colpire Yoshida è stata soprattutto la composizione, perché mancano i geni di alcune vie metaboliche che di solito i batteri usano per scomporre i nutrienti e produrre energia. In compenso i geni che codificano gruppi di proteine di superficie occupano il 27,6% dell’intero patrimonio genetico. Alcune di queste molecole superano i 5.000 amminoacidi, quando la media nei batteri si aggira sui 300. Potrebbero servire a interagire con i tessuti dell’ospite oppure a tenere unite le cellule batteriche in ammassi, anche se la loro funzione precisa non è nota.

Un corredo genetico così ridotto suggerisce che il microrganismo si affidi al maiale di mare per procurarsi ciò che non riesce a produrre da solo, cioè amminoacidi, precursori degli acidi nucleici, lipidi e nutrienti minerali. Non è chiaro se il rapporto porti vantaggi anche all’animale. Una delle ipotesi è che il batterio difenda l’ospite dai patogeni, ma i ricercatori precisano che questo beneficio non è stato dimostrato. Yoshida ha spiegato che il gruppo vorrebbe capire come questo microrganismo riesca a dominare la parete del corpo, a cosa servano le sue proteine giganti, quale concorrenza subisca da parte di altri batteri e quali effetti abbia sull’ospite, aggiungendo che indagini future potrebbero chiarire come i batteri colonizzano un organismo e arrivano a dipendere da esso.

Fonte: TecnoAndroid