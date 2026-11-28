Apple ha introdotto su iPhone Duo lo sblocco facciale affidato alla fotocamera frontale, una funzione che debutta con iOS 27.3 beta e che si propone come alternativa, anche se solo parziale, al Face ID. Si tratta di una mossa che va dritta al cuore di una delle critiche più insistenti rivolte al dispositivo fin dal suo arrivo sul mercato, perché chi lo ha acquistato aveva notato subito una mancanza difficile da ignorare.

Il riconoscimento del volto, del resto, non è più una comodità riservata a pochi appassionati. Nel corso degli anni è diventato un gesto automatico, ripetuto decine di volte al giorno da milioni di persone che sollevano lo smartphone e lo trovano già pronto all’uso. Su iPhone Duo questo gesto semplicemente non c’era, e la cosa ha generato più di un malumore tra i primi acquirenti, che si sono ritrovati a dover rinunciare a un’abitudine ormai consolidata.

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Un’assenza che pesava soprattutto per il prezzo

A rendere la questione ancora più spinosa c’è il prezzo. Parliamo di un telefono da 2300 euro, una cifra che colloca il modello nella fascia più alta in assoluto dell’offerta di Cupertino. Quando si spende una somma del genere ci si aspetta di trovare tutto quello che la casa produttrice offre di solito sui propri dispositivi, e proprio per questo l’assenza del Face ID è stata percepita come un fastidio concreto più che come un dettaglio secondario.

Le lamentele degli utenti sono arrivate praticamente da subito. Non si è trattato di un problema emerso dopo mesi di utilizzo, ma di una carenza evidente fin dalle prime ore, quella che salta all’occhio la prima volta che si prova a sbloccare il dispositivo guardandolo. Per un pubblico abituato da tempo a quel tipo di esperienza, ritrovarsi senza lo sblocco tramite scansione del volto ha significato tornare a metodi meno immediati.

La risposta arriva con iOS 27.3 beta

Invece di intervenire sull’hardware, Apple ha scelto la strada del software. Con iOS 27.3 beta il colosso californiano prova a colmare la lacuna sfruttando la fotocamera frontale già presente sul telefono, che diventa lo strumento attraverso cui riconoscere il volto del proprietario e consentire l’accesso. In pratica viene recuperata, almeno in parte, una funzione che sulla carta il dispositivo non avrebbe potuto offrire.

Il termine chiave in tutta questa vicenda resta però alternativa parziale. Il nuovo sistema non viene presentato come un sostituto completo del Face ID, ma come una soluzione pensata per avvicinarsi all’esperienza a cui gli utenti sono abituati. È una differenza importante, perché chiarisce fin da subito che non ci si trova davanti alla stessa tecnologia, bensì a un ripiego studiato per attenuare il disagio segnalato da chi ha messo mano al portafoglio.

Va considerato anche che la novità compare in una versione beta del sistema operativo, quindi in una fase di prova che precede il rilascio definitivo a tutti i possessori del dispositivo. Chi utilizza iPhone Duo e ha installato iOS 27.3 beta può già trovare il nuovo sblocco facciale tramite fotocamera frontale, la funzione con cui Apple ha deciso di rispondere alle critiche sull’assenza del Face ID.

Fonte: TecnoAndroid