Il gruppo SAIC prepara una nuova familiare e lo fa partendo da una base già nota. Si chiama MG 07T ed è la versione station wagon della berlina MG 07, pensata per offrire due anime diverse sotto la stessa carrozzeria: una completamente elettrica e una ibrida plug in. Le prime informazioni arrivano dai documenti depositati presso il Ministero cinese dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica, il MIIT, che hanno svelato buona parte delle caratteristiche tecniche e qualche dettaglio stilistico della vettura. La potenza massima arriva a 315 CV e sul tetto compare un sensore LiDAR, un particolare che lascia intuire una dotazione piuttosto ricca sul fronte della sicurezza.

Design e dimensioni della nuova MG 07T

Sul piano estetico la MG 07T conserva molti tratti della berlina da cui nasce, riletti però attraverso un profilo allungato tipico delle familiari. Davanti spiccano i gruppi ottici con firma luminosa a C e una fascia anteriore che unisce la presa d’aria attiva alle aperture laterali. Dietro invece l’occhio cade sui passaruota allargati, sulle barre al tetto e su una sottile striscia luminosa a tutta larghezza con finitura oscurata, un dettaglio che dà alla coda un aspetto pulito e moderno.

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Le misure collocano la vettura tra le station wagon di medie dimensioni. La lunghezza è di 4.889 mm, la larghezza di 1.900 mm e l’altezza si aggira intorno ai 1.485 mm, mentre il passo raggiunge i 2.825 mm. I cerchi in lega saranno da 18 oppure da 19 pollici e non mancheranno diverse opzioni di personalizzazione per vetri, pinze freno e rivestimenti dei passaruota. Tra gli elementi più curiosi c’è proprio il LiDAR montato sopra il parabrezza, chiaro segnale della presenza di sistemi evoluti di assistenza alla guida. Prevista anche la possibilità di installare un gancio di traino, cosa non scontata su un’auto elettrificata.

Motori elettrici fino a 315 CV e versione ibrida plug in

Il vero punto di forza della familiare cinese sta nell’offerta meccanica, divisa in tre configurazioni. La variante a batteria monta un singolo motore ed è proposta con due livelli di potenza: 176 kW, cioè 236 CV, oppure 235 kW, pari a 315 CV. In base alla versione scelta cambia anche la chimica degli accumulatori, che potranno essere al litio ferro fosfato (LFP) oppure al litio ternario.

Accanto all’elettrica pura i documenti cinesi descrivono una ibrida plug in che abbina un motore termico 1.5 turbo da 82 kW, circa 111 CV, a un’unità elettrica da 152 kW, equivalenti a 207 CV. Le prestazioni dichiarate parlano di una velocità massima di 200 km/h per le versioni a batteria e di 170 km/h per la plug in. Mancano invece ancora all’appello i dati definitivi su capacità delle batterie, autonomia in modalità elettrica e consumi omologati.

Il legame con la berlina MG 07 e il possibile arrivo in Europa

La nuova wagon rappresenta un altro tassello nella crescita della gamma elettrificata del marchio. Condivide dimensioni e impostazione tecnica con la MG 07 berlina, lanciata sul mercato cinese nel corso del 2026 e capace di raccogliere oltre 42.000 ordini nei primi venti giorni di commercializzazione. Un risultato che racconta bene l’interesse del pubblico locale verso questo progetto e che fa da trampolino per la variante familiare.

La scelta tra alimentazione elettrica e ibrida plug in allarga il bacino di clienti potenzialmente interessati, mentre il mix di carrozzeria spaziosa, motorizzazioni elettrificate e contenuti tecnologici potrebbe rendere la MG 07T appetibile anche in Europa. Qui le station wagon continuano a essere un’alternativa concreta ai SUV per chi cerca spazio, versatilità e una guida più dinamica. Per ora però non sono stati comunicati né il prezzo ufficiale né la data di commercializzazione, e non c’è ancora alcuna conferma su un eventuale debutto della vettura nel mercato europeo e in Italia.

Fonte: TecnoAndroid