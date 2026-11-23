Nissan porta il badge Rock Creek, finora associato alle versioni più avventurose di SUV come Pathfinder e Rogue, su un veicolo decisamente più compatto. Si tratta di Nissan Roox Rock Creek, appena lanciata sul mercato giapponese come nuovo allestimento di punta della piccola kei van pensata per le gite fuori porta e per un fuoristrada leggero. La terza generazione di Roox era stata presentata lo scorso anno come gemella di Mitsubishi eK Space, e ora la gamma si allarga proprio con questa variante, arrivata insieme a qualche aggiornamento discreto legato al nuovo anno modello.

È il membro più piccolo della famiglia Rock Creek, che in Giappone comprende già la versione locale di Kicks. Per meritarsi lo stemma, il minivan lungo appena 3.395 mm ha ricevuto un kit carrozzeria dedicato. Il paraurti anteriore annerito ha un disegno specifico, con una piastra paracolpi in stile alluminio, fendinebbia e finiture argentate attorno alle tre feritoie sistemate sotto la calandra testurizzata.

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Di lato spuntano minigonne nere, barre sul tetto abbinate e, a richiesta, delle decalcomanie sulle portiere. I cerchi in lega da 15 pollici a cinque razze montano sulle versioni 4WD pneumatici leggermente più generosi, nella misura 165/60R15, mentre la carrozzeria può essere verniciata in una tinta speciale chiamata Cinnamon Latte. Al posteriore le novità si fermano al paraurti nero con una piccola piastra paracolpi e al logo Rock Creek sul portellone.

Un abitacolo che non teme l’acqua

Dentro, Roox Rock Creek sceglie un tema scuro ravvivato da cuciture Lava Red sui sedili e sul volante a due razze. Il dettaglio più interessante però riguarda la praticità, visto che il rivestimento dei sedili e gli schienali posteriori sono impermeabili, abbinati a un pianale del bagagliaio resistente alle macchie. In pratica biciclette, scarponi o attrezzatura bagnata non rischiano di rovinare la cabina. Completano la dotazione un riscaldatore elettrico e sei ganci per i bagagli.

Come la Roox normale, anche questa versione offre doppie porte scorrevoli elettriche, tasche dietro gli schienali e un piccolo tavolino, anche se lo schermo dell’infotainment è opzionale e il pacchetto completo di assistenza alla guida è riservato alla ProPilot Edition. Manca invece l’opzione Multi Bed con materasso proposta su X Trail Rock Creek per il Giappone.

Chi vuole qualcosa in più può comunque puntare sull’Outdoor Package, che aggiunge battitacco testurizzati, diversi accessori per il carico come vassoio, rete e barra, una lampada da lavoro e un vano portaoggetti sotto il sedile del passeggero. Il pacchetto Rock Creek Basic raggruppa tappetini, deflettori per i finestrini, guarnizioni rosse Lava Red per le ruote, cornici portatarga e una cover per la chiave. Infine il Rock Creek Outfit Decal Set include accenti esterni Lava Red e un adesivo sullo sportello del carburante.

Motori, trazione e prezzi della kei van

Sul fronte meccanico non ci sono differenze rispetto alla Roox tradizionale. Il tre cilindri da 659 cc aspirato, senza alcuna elettrificazione, eroga 51 cavalli (38 kW), mentre la variante turbo arriva a 63 cavalli (47 kW). Entrambi i propulsori sono abbinati esclusivamente al cambio a variazione continua Xtronic CVT, con trazione anteriore oppure integrale 4WD. Oltre alla nuova Rock Creek, Nissan ha annunciato anche aggiornamenti per il resto della gamma Roox, concentrati su versioni turbo più economiche e su una dotazione di serie migliorata.

La Nissan Roox 2027 parte da 1.672.000 yen, circa 9.000 euro, per la versione d’ingresso aspirata a trazione anteriore. La Rock Creek attacca invece a 2.154.900 yen, all’incirca 11.500 euro, e sale fino a 2.599.300 yen, intorno ai 14.000 euro, per la variante turbo 4WD al vertice della gamma. È di fatto l’allestimento più costoso della kei van, sopra perfino alla Highway Star G Turbo ProPILOT Edition e alla sportiva Autech Line.

Fonte: TecnoAndroid