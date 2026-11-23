Fra PDF, appunti sparsi e fogli di calcolo si accumulano spesso informazioni preziose che però, al momento del bisogno, diventano difficili da consultare. Google prova a mettere ordine in questo caos con una novità di Gemini Notebook, che adesso è in grado di trasformare le fonti caricate dall’utente in un vero e proprio sito interattivo. Il funzionamento ha quasi il sapore di una bacchetta magica, perché per avviare tutto basta digitare una formula precisa: “make me a site”.

Dietro il progetto c’è Maria Ines Aranguren, ingegnera software di Google Labs. L’idea di partenza è piuttosto concreta. Note, ricerche e materiali di vario genere finiscono spesso per formare una montagna di testo che scoraggia anche i più volenterosi, e la nuova funzione punta a rendere comprensibili in fretta informazioni intricate senza costringere nessuno a scalarla pagina dopo pagina. Gemini Notebook prende quindi il materiale già raccolto e lo rielabora in una forma visiva e navigabile, pensata per essere consultata con facilità.

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Come funziona la creazione dei siti in Gemini Notebook

La procedura è davvero essenziale. Una volta aperta la chat di Gemini Notebook si scrive il comando “make me a site” e si aggiunge una descrizione di ciò che si vuole costruire, che sia per lavoro oppure per studio. Non serve altro. Nessun editor da imparare, nessuna riga di codice da scrivere a mano e nemmeno un tutorial da venti minuti da seguire con pazienza. Il grosso del lavoro lo fa lo strumento, partendo dai contenuti che l’utente ha già messo a disposizione.

Google ha illustrato tre possibili utilizzi, utili a capire fin dove può spingersi la funzione. Il primo riguarda le spiegazioni visive per prepararsi agli esami, come una tavola periodica interattiva oppure una linea del tempo storica, proprio quella che tanti studenti finiscono per ripassare a memoria solo la sera prima dell’interrogazione. Il secondo esempio sono le dashboard interattive per esplorare i dati, con un caso tipico come l’andamento delle vendite trimestrali. Il terzo scenario coinvolge invece i tracker per la gestione dei progetti, dove compiti e scadenze vengono messi in ordine in un unico spazio.

Quando il sito è pronto si può selezionare l’opzione “Open in a new tab” per aprirlo in una scheda separata del browser e cominciare a usarlo. Da quella schermata è anche possibile condividerlo con altre persone. È forse questo il dettaglio più interessante dell’intera novità, perché il riassunto smette di essere un file scritto soltanto per se stessi e diventa qualcosa da far circolare tra colleghi, compagni di corso o collaboratori.

Disponibilità della funzione

La novità è in fase di distribuzione a livello globale sulla versione web ed è destinata agli utenti maggiorenni di Gemini Notebook. Nella platea rientrano anche gli abbonati a Google Workspace, che potranno quindi sfruttare la creazione dei siti all’interno dei propri flussi di lavoro. Chi utilizza principalmente lo smartphone dovrà invece pazientare ancora un po’, visto che sull’app mobile la funzione non è ancora arrivata. Google ha fatto sapere che il debutto avverrà presto, ma per ora non ha indicato alcuna data precisa.

Fonte: TecnoAndroid