La terapia ormonale viene vista come una decisione corretta dalla quasi totalità dei giovani transgender che l’hanno intrapresa negli Stati Uniti. Lo afferma quello che al momento risulta lo studio più ampio mai condotto su questo tema, secondo cui il 97% dei ragazzi e delle ragazze transgender e di genere non conforme ritiene che iniziare il percorso ormonale sia stata la scelta giusta. È un dato netto, difficile da leggere in modo ambiguo, e arriva da una ricerca che per dimensioni non ha precedenti in questo ambito.

Il punto centrale riguarda il giudizio dei diretti interessati. A esprimersi infatti sono proprio le persone giovani che hanno affrontato il trattamento. Non si parla di valutazioni cliniche esterne o di osservazioni fatte da terzi, ma di come chi ha vissuto questa esperienza guarda oggi alla propria decisione. E la risposta, nella grandissima parte dei casi, va in una sola direzione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Terapia ormonale: cosa racconta quel 97%

Detto in modo semplice, su cento giovani coinvolti circa novantasette considerano la terapia ormonale una scelta azzeccata. La quota che non si riconosce in questa affermazione rappresenta quindi una piccola minoranza, intorno al 3%. Numeri del genere sono rari quando si parla di decisioni personali così importanti, che toccano il corpo, l’identità e il modo in cui ci si presenta agli altri.

C’è poi un aspetto che dà ulteriore peso al risultato, ovvero l’ampiezza del campione. Trattandosi della ricerca più estesa realizzata finora su questo argomento, il dato non nasce da un gruppo ristretto di casi isolati ma da un numero di partecipanti più alto rispetto a qualsiasi lavoro analogo del passato. Questo non trasforma automaticamente la percentuale in una verità assoluta, però la rende decisamente più solida di quanto potrebbe esserlo un sondaggio piccolo o circoscritto.

Vale anche la pena soffermarsi su chi rientra nell’indagine. Lo studio non si limita ai giovani transgender in senso stretto ma include anche quelli di genere non conforme, cioè persone la cui identità non coincide del tutto con le categorie tradizionali di maschile e femminile. Si tratta di un insieme variegato, con esperienze e percorsi diversi tra loro, eppure il giudizio complessivo sulla terapia resta largamente positivo.

La voce di chi ha vissuto il percorso

Quando si discute di cure ormonali per i più giovani, il dibattito pubblico tende spesso a concentrarsi su opinioni, timori e posizioni di principio. Questa ricerca sposta invece l’attenzione su un elemento molto concreto, cioè la soddisfazione espressa da chi il trattamento lo ha effettivamente seguito. In altre parole, la domanda di fondo è piuttosto diretta: a distanza di tempo, quella decisione appare ancora sensata a chi l’ha presa?

La risposta che emerge è chiara. La stragrande maggioranza dei partecipanti non mette in discussione il proprio percorso e lo considera la strada giusta. Un risultato che riguarda specificamente i giovani statunitensi, visto che l’indagine è stata condotta negli Stati Uniti, e che va letto proprio in questo perimetro geografico.

Il dato principale rimane quello da cui tutto parte. Secondo lo studio più ampio mai realizzato finora sul tema, il 97% dei giovani transgender e di genere non conforme negli Stati Uniti dichiara che sottoporsi alla terapia ormonale è stata la decisione giusta.

Fonte: TecnoAndroid