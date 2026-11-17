Salire migliaia di gradini fino alla vetta di una montagna è una prova che non tutti riescono ad affrontare, eppure in Cina sta prendendo piede una soluzione tecnologica capace di rendere quella fatica molto più gestibile. Si tratta degli esoscheletri robotici, dispositivi che si indossano sulle gambe e che riducono lo sforzo durante le salite. In alcune località vengono già noleggiati ai turisti, compresi i visitatori più anziani, e così quello che per anni è sembrato materiale da film di fantascienza si trasforma in un servizio concreto, disponibile proprio lungo i percorsi più duri.

Il contesto aiuta a capire perché l’idea abbia trovato terreno fertile. Diverse località turistiche cinesi tra le più impegnative si raggiungono attraverso lunghe scalinate che portano fino alla cima, e per molte persone il problema non è la voglia di arrivare in alto ma la resistenza fisica necessaria per farlo. Un supporto indossabile che alleggerisce il carico sulle gambe può fare la differenza tra rinunciare alla visita e completarla senza arrivare stremati. Ed è esattamente su questo punto che la tecnologia sta cercando di intervenire, cambiando potenzialmente il modo stesso di vivere alcune mete.

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Un aiuto indossabile pensato per le salite

Il principio alla base di questi esoscheletri è piuttosto intuitivo anche per chi non mastica robotica. Il dispositivo viene fissato alle gambe e accompagna il movimento durante l’ascesa, con l’obiettivo di diminuire la fatica che normalmente si accumula gradino dopo gradino. Non serve immaginare armature futuristiche o macchinari ingombranti, almeno per come vengono descritti. L’aspetto centrale è che chi li indossa continua a camminare con le proprie gambe ma con un carico percepito più leggero, cosa che su una salita lunga e ripetitiva diventa decisiva.

La scelta di puntare proprio sulle salite non è casuale. Sono i tratti in cui le articolazioni e i muscoli lavorano di più e in cui la stanchezza si fa sentire prima, soprattutto quando il dislivello si misura in migliaia di scalini. Un aiuto mirato in quel momento specifico permette di affrontare il percorso con un passo più regolare, senza dover necessariamente fermarsi ogni pochi metri per recuperare fiato ed energie.

Il noleggio per i turisti, anziani compresi

La parte forse più interessante riguarda la formula con cui questi strumenti arrivano al pubblico. In alcune località cinesi gli esoscheletri robotici non sono riservati a sperimentazioni di laboratorio o a pochi addetti ai lavori ma vengono messi a disposizione tramite noleggio, proprio come si farebbe con un’attrezzatura qualsiasi all’inizio di un’escursione. Questo significa che il turista può decidere sul momento se servirsene, senza doverne acquistare uno.

Tra chi può approfittarne ci sono anche i visitatori più anziani, cioè la fascia di persone per cui una scalinata interminabile rappresenta spesso l’ostacolo più grande. Per loro un supporto sulle gambe può voler dire riuscire a raggiungere la cima di una montagna che altrimenti resterebbe fuori portata. La tecnologia, in questo caso, non punta a stupire ma ad allargare il numero di persone in grado di godersi luoghi che finora richiedevano una certa preparazione fisica. Il fenomeno, per ora, riguarda alcune località e non l’intero Paese, ma la direzione appare chiara. In Cina gli esoscheletri sono già entrati nel circuito turistico come servizio a pagamento lungo i percorsi più faticosi, e vengono noleggiati anche a chi ha qualche anno in più e vuole comunque arrivare fino in cima.

Fonte: TecnoAndroid