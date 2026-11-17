Sono 15 gli ospiti di un hotel di Phantasialand, in Germania, che hanno subito un’intossicazione da cloro dopo il blackout di Microsoft Office di venerdì. Un episodio che a prima vista sembra impossibile, perché mette in relazione due mondi lontanissimi tra loro: un guasto informatico e l’acqua di una piscina.

Eppure il legame c’è, almeno a giudicare da come sono andate le cose. A quanto pare la sicurezza di chi soggiorna in albergo può dipendere anche dal fatto che la piscina della struttura si appoggi a Outlook, cioè a un programma che la maggior parte delle persone associa soltanto alla posta elettronica e agli appuntamenti di lavoro.

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Il disservizio di Microsoft e la piscina dell’hotel

Il quadro che emerge è piuttosto chiaro nella sua stranezza. Venerdì i servizi Microsoft Office si sono fermati e, in seguito a quel disservizio, nella struttura ricettiva di Phantasialand si è verificato il problema legato al cloro che ha coinvolto 15 clienti. Il collegamento tra i due fatti passa proprio dalla piscina, che sembrerebbe dipendere in qualche modo dal software di casa Microsoft.

Detto in parole semplici, un sistema pensato per gestire email e calendari si è trovato, almeno indirettamente, dentro una catena di eventi che ha portato all’avvelenamento da cloro di un gruppo di ospiti. Ciò non è esattamente il tipo di conseguenza che viene in mente quando si sente parlare di un’interruzione dei servizi informatici. La quale, di solito, viene percepita come un fastidio da ufficio e poco più.

Quindici ospiti coinvolti in Germania

Il numero delle persone colpite è preciso: 15 ospiti dell’albergo. Tutti si trovavano nella struttura di Phantasialand, il noto parco divertimenti tedesco, quando il blackout informatico ha prodotto i suoi effetti ben oltre gli schermi dei computer.

La vicenda mostra quanto un’interruzione di Microsoft Office possa propagarsi in ambiti apparentemente slegati dalla tecnologia. As esempio, in questo caso il guasto non si è limitato a bloccare messaggi o documenti condivisi ma ha avuto ripercussioni concrete su chi stava semplicemente trascorrendo qualche giorno in hotel, con il cloro della piscina al centro dell’intossicazione che ha riguardato i 15 clienti della struttura in Germania.

Fonte: TecnoAndroid