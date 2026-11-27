La piattaforma di commercio online Temu ha deciso di cambiare rotta in Europa e si è impegnata ad adeguare le proprie pratiche commerciali alle norme Ue sulla tutela dei consumatori. La svolta arriva dopo l’azione delle autorità nazionali, coordinata dalla Commissione europea, e tocca alcuni degli aspetti più discussi dell’esperienza di acquisto sul colosso dello shopping a basso costo. Niente più falsi sconti né recensioni fasulle, stop alle tecniche di vendita aggressive e ai giochi obbligatori per entrare nella piattaforma. In parallelo arriveranno maggiore trasparenza sui prezzi e rimborsi garantiti entro 14 giorni.

Cosa cambia per chi compra su Temu

Gli impegni presi dalla società riguardano punti molto concreti, quelli con cui chiunque abbia fatto un ordine sull’app si è trovato a fare i conti almeno una volta. Il primo capitolo è quello dei falsi sconti. Le riduzioni di prezzo mostrate agli utenti non potranno più essere presentate in modo ingannevole, e chi acquista dovrà poter capire davvero quanto sta risparmiando. Sullo stesso piano si collocano le recensioni false, cioè quei giudizi che orientano le scelte d’acquisto ma che non rispecchiano l’opinione reale di chi ha comprato un prodotto. Anche su questo fronte il gruppo ha accettato di intervenire.

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C’è poi tutto il tema delle tecniche di vendita aggressive, quelle che spingono a concludere un acquisto in fretta o sotto pressione. Il negozio online si è impegnato ad abbandonarle, così come i giochi obbligatori che finora accompagnavano l’accesso alla piattaforma. Dal punto di vista pratico il cliente non dovrà più passare da meccanismi ludici per poter semplicemente navigare tra i prodotti. Accanto a questi divieti trovano spazio due novità positive per gli utenti. Da una parte una maggiore trasparenza sui prezzi, dall’altra l’impegno a garantire i rimborsi entro 14 giorni.

Sanzioni fino al 4% del fatturato e un’altra indagine ancora aperta

Gli impegni presentati dalla piattaforma sono stati accettati dalle autorità Ue, e questo passaggio non è affatto formale. In caso di mancato rispetto di quanto promesso, infatti, la società rischia sanzioni che possono arrivare fino al 4% del fatturato annuo realizzato negli Stati membri interessati. Si tratta di una soglia pensata per avere un peso reale anche nei confronti di un gruppo di grandi dimensioni, e che rende gli impegni qualcosa di più di una semplice dichiarazione di buone intenzioni. Il meccanismo funziona così perché l’intervento è nato dal lavoro congiunto delle autorità nazionali, con la regia di Bruxelles, e la verifica sul rispetto delle regole resta nelle loro mani.

La partita tra Temu e l’Unione europea, però, non si chiude qui. L’accordo sulle pratiche commerciali riguarda esclusivamente il rapporto con i consumatori e il modo in cui la piattaforma presenta prezzi, offerte e recensioni. Resta invece separata un’altra questione, ben più delicata, che riguarda la merce messa in vendita. Sul gruppo prosegue infatti il procedimento Ue avviato per la vendita di prodotti illegali o non sicuri, un fascicolo che rimane aperto e che segue un percorso del tutto distinto rispetto agli impegni appena accettati dalle autorità europee.

Fonte: TecnoAndroid