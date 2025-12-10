Telescopio Hubble: foto rovinate dai satelliti in orbita aumenteranno

Purtroppo c’è un problema che per la comunità scientifica sta diventando sempre più serio e gravoso, stiamo parlando dell’inquinamento spaziale dovuto all’enorme numero di satelliti in orbita che non permette una visione pulita del cielo per i telescopi spaziali, un recente studio condotto tra le mura della NASA, infatti ha sottolineato che l’inquinamento visivo dovuto all’enorme numero di satelliti in circolazione nell’atmosfera molto presto inquinerà le foto scattate dai telescopi in modo fin troppo invadente, secondo lo studio infatti già dal prossimo anno abbiamo una concreta probabilità di assistere all’inquinamento di circa il 40% delle foto scattate da Hubble con il valore che per altri telescopi sale addirittura al 96%.

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Problema moderno

In passato questo problema non si poneva dal momento che le unità satellitari arrivavano a stento a un numero di 5000, con l’incredibile esplosione delle reti di comunicazione satellitari per la diffusione di Internet però questo numero è aumentato mostruosamente, si parla addirittura di un numero che, se i progetti a cantiere dovessero concludersi, potrebbe arrivare addirittura a oltre 530.000, un numero che qualche anno fa era solo fantascienza.

Un ricercatore della NASA ha dichiarato che questo fenomeno va assolutamente gestito e moderato poiché i satelliti possono inquinare foto e di conseguenza dati, molto preziosi per la ricerca spaziale dal momento che una scia luminosa lasciata da un satellite che attraversa l’inquadratura di un telescopio può andare a coprire oggetti per intero oppure annullare variazioni di luminosità di una stella utili per scoprire un esopianeta.

La NASA dunque vuole gestire questa situazione e sembra che abbia varato alcune proposte tra le quali spicca quella di far circolare i satelliti ad un’altezza inferiore rispetto a quella dei telescopi spaziali oppure, istituire uno standard per quanto riguarda i materiali in modo da rendere i satelliti meno riflettenti, dal momento che questi molto spesso anche se non passa nell’inquadratura, a causa di alcuni riflessi possono comunque inquinare le immagini.