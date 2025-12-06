Telemontecarlo torna dopo 24 anni di assenza sul digitale terrestre

Dopo un periodo di assenza durato ben 24 anni, Telemontecarlo torna a trasmettere in TV sul digitale terrestre in Italia, la televisione in questione diede il proprio addio nel lontano 2001 quando venne acquisita da Seat Telecom Italia che le cambiò il nome in La7, da quel giorno non si hanno più avute notizie della televisione in questione fino a questo momento, nello specifico infatti Telemontecarlo è tornata a trasmettere ospitata da GS Channel di Reggio Calabria con trasmissioni in onda per 6 ore al giorno, fasce orarie: 10:00 – 14:00 e 19:00 – 21:00.

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La TV torna in Italia

Questo ritorno amarcord è stato reso possibile grazie ad un investimento di 1,9 milioni da parte della Di Stefano Legacy Trust LLC a copertura del primo anno di trasmissioni, la società in questione tra l’altro non ha dovuto nemmeno stringere accordi o pagare i diritti dal momento che il marchio vista la lunga assenza è completamente decaduto e dunque non era più protetto da diritti esclusivi, nello specifico in Italia le trasmissioni saranno articolate in questo modo:

Canale 79: Roma e Lazio sul Mux Locale 2 (regione Lazio), logo Made in Calabria trasmissione in HD 1280×1080

Roma e Lazio sul Mux Locale 2 (regione Lazio), logo Made in Calabria trasmissione in HD 1280×1080 Canale 83 : Calabria: Mux Locale 2 (regione Calabria), trasmesso anche nella provincia di Vibo Valentia sul Mux Locale 3 (Calabria) e provincia di Catanzaro, logo GS Channel

: Calabria: Mux Locale 2 (regione Calabria), trasmesso anche nella provincia di Vibo Valentia sul Mux Locale 3 (Calabria) e provincia di Catanzaro, logo GS Channel Canale 83 : Sicilia sul Mux Locale 4 (Sicilia), copertura nella provincia di Messina (e Reggio Calabria), logo GS Channel con risoluzione HD 1280×1080

: Sicilia sul Mux Locale 4 (Sicilia), copertura nella provincia di Messina (e Reggio Calabria), logo GS Channel con risoluzione HD 1280×1080 Canale 68 a copertura nazionale: alta definizione su TV o decoder di ultima generazione connessi su rete compatibile con standard HbbTV di BOM Channel sul Mux DFREE.

Nello specifico l’emittente televisiva trasmette direttamente dal principato di monaco dove la società ha stabilito i propri uffici, tra l’altro le trasmissioni avrebbero dovuto iniziare a partire dal 1 gennaio 2026 ma sembrerebbe che la collaborazione con l’azienda calabrese abbia rimescolato le carte in tavola in favore di un inizio anticipato delle trasmissioni, non rimane dunque che vedere come la televisione in questione continuerà il proprio percorso, sicuramente accoglie un’eredità importante lasciata in custodita per diversi anni.