Telegram: addio password, accessi sicuri con passkey integrate

Telegram compie un passo deciso verso un futuro senza password. Con l’ultimo aggiornamento, la piattaforma introduce il supporto ufficiale alle passkey, una tecnologia già adottata da Apple e Google dal 2022 e progressivamente diffusa tra i grandi servizi digitali. Il messaggio che filtra è chiaro: digitare codici e attendere SMS appartiene a una stagione che sta tramontando. L’accesso diventa immediato, quasi invisibile, affidato a chiavi crittografiche uniche custodite sui dispositivi personali. In parallelo, l’aggiornamento porta con sé altre novità pensate per aumentare il coinvolgimento, come le offerte per l’acquisto di regali e l’arrivo dell’audio nelle Storie, segnali di una piattaforma in continuo movimento.

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Come funzionano le passkey su Telegram

Il funzionamento delle passkey su Telegram viene descritto come intuitivo e lineare. Dalle Impostazioni, entrando in Privacy e sicurezza, è presente una sezione dedicata che consente la creazione della chiave. Con un semplice tocco, l’app genera una credenziale crittografica legata in modo univoco all’account. La chiave resta salvata localmente e protetta dai sistemi biometrici già integrati nei dispositivi, come Face ID o Touch ID. Da quel momento l’accesso avviene attraverso il riconoscimento del volto o dell’impronta digitale. Addio password dimenticate, addio codici temporanei.

L’adozione delle passkey viene presentata anche come una risposta concreta alle minacce digitali più diffuse. Queste chiavi non transitano mai come testo digitato, riducendo drasticamente il rischio di phishing e intercettazioni. Un dettaglio tecnico che fa la differenza, soprattutto in un’epoca in cui gli attacchi diventano sempre più sofisticati. Telegram evidenzia inoltre la possibilità di sincronizzare le passkey con i principali sistemi di archiviazione sicura e password manager, inclusi i servizi di iCloud, Google e soluzioni compatibili su Windows come 1Password e Bitwarden. Cambiare dispositivo non significa perdere l’accesso, purché si resti nello stesso ecosistema. Sul sito ufficiale è anche disponibile una pagina informativa per approfondire gli aspetti tecnici.