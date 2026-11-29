La Cina spinge sul proprio piano di allunaggio con obiettivi molto concreti, e il primo traguardo ha già una scadenza precisa. Entro il 2030 Pechino punta a dimostrare di poter ricavare acqua oppure ossigeno sfruttando direttamente le risorse della Luna. Non si tratta di un vezzo o di una prova di forza fatta solo per prestigio, perché dietro questa scelta ci sono ragioni decisamente pratiche legate alla possibilità di vivere e lavorare sul satellite senza dipendere in tutto e per tutto dai rifornimenti in arrivo dalla Terra.

La proposta arriva da Wu Weiren, che guida la progettazione del programma lunare cinese, e dal suo gruppo di ricerca. Nella tabella di marcia delineata dagli studiosi, la dimostrazione dell’estrazione di risorse occupa il primo posto, segno di quanto venga considerata centrale per tutto ciò che verrà dopo. Per metterla in pratica gli autori suggeriscono di portare sulla Luna almeno una delle tecnologie attualmente allo studio, imbarcandola su una futura missione robotica della serie Chang’e oppure affidandola a uno sbarco con equipaggio. Due strade diverse, quindi, ma con lo stesso scopo di verificare sul campo che il processo funzioni davvero.

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Il ghiaccio ai poli e il suo doppio utilizzo

Tra le opzioni sul tavolo il ghiaccio d’acqua resta il candidato più intuitivo. Potrebbe trovarsi nelle aree vicine ai poli lunari che restano perennemente all’ombra, un’ipotesi che rientra anche nei programmi della NASA e che rende queste regioni particolarmente interessanti per chi progetta missioni di lunga durata. Una volta recuperato, questo ghiaccio avrebbe più di un impiego e proprio qui sta il suo valore.

Una parte dell’acqua ottenuta servirebbe direttamente agli astronauti, coprendo un bisogno elementare ma fondamentale per qualsiasi permanenza fuori dal nostro pianeta. Un’altra parte potrebbe invece finire in un impianto capace di separarne idrogeno e ossigeno grazie all’elettricità. L’ossigeno così prodotto tornerebbe utile per i sistemi di supporto vitale, cioè quell’insieme di apparati che permette agli equipaggi di respirare in un ambiente privo di atmosfera. Ma c’è di più, perché ossigeno e idrogeno messi insieme forniscono gli ingredienti necessari per produrre propellente direttamente sul posto. Avere carburante disponibile in loco significherebbe alleggerire in modo notevole i carichi da lanciare dalla Terra.

Anche le rocce lunari custodiscono ossigeno

Il ghiaccio non è però l’unica via percorribile. Il punto di partenza potrebbe essere anche il terreno lunare, perché l’ossigeno è già presente nelle rocce del satellite. Non si trova in forma libera, ovviamente, ma risulta legato agli altri elementi che compongono i minerali e gli ossidi metallici. In altre parole la superficie della Luna nasconde una riserva di questo gas che, con le tecnologie adatte, potrebbe essere liberata e raccolta.

Questa seconda strada ha il vantaggio di non dipendere esclusivamente dalle zone polari in ombra, dato che il materiale roccioso è ovunque sulla superficie. È anche per questo che la Cina guarda a entrambe le possibilità, lasciando aperta la scelta su quale tecnologia portare per prima sulla Luna. L’importante, secondo la tabella di marcia di Wu Weiren e del suo team, è arrivare al 2030 con almeno una dimostrazione concreta, che si tratti di estrarre acqua dal ghiaccio oppure ossigeno dalle rocce, a bordo di una missione Chang’e robotica o durante una discesa con astronauti a bordo.

Fonte: TecnoAndroid