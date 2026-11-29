Una CPU progettata con agenti AI che, almeno sulla carta, offre 4,59 volte le prestazioni per watt di un core convenzionale. Questo è il dato che accompagna Frostbite, il progetto presentato dalla startup Architect Labs, che ha affidato a strumenti di intelligenza artificiale una parte importante del lavoro di progettazione. Il numero colpisce, ma va letto con attenzione. Al momento Frostbite esiste soltanto come modello e come layout a 7 nanometri, quindi non è ancora un chip fisico uscito da una fabbrica.

Tutte le misurazioni diffuse dall’azienda arrivano infatti da simulazioni svolte prima di qualsiasi produzione. Non c’è un processore da montare su una scheda e nemmeno un campione da mettere sotto stress in condizioni reali. Si tratta di stime calcolate al computer, che danno un’idea del potenziale dell’architettura e che dovranno trovare conferma quando il silicio vedrà effettivamente la luce.

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Il confronto scelto da Architect Labs

Anche il tipo di paragone merita qualche parola in più, perché cambia parecchio il peso del risultato. Il test mette di fronte quattro unità di Frostbite e un singolo core di superficie simile, cioè un componente che occupa più o meno lo stesso spazio sul chip. Quel core di riferimento è in grado di avviare fino a due istruzioni per ciclo e le esegue nell’ordine previsto dal programma. In pratica segue fedelmente la sequenza scritta nel codice, un passo dopo l’altro, senza rimescolare le operazioni per guadagnare tempo.

C’è però un’informazione che manca all’appello. La società non ha specificato quale modello di riferimento sia stato usato per il confronto, quindi resta difficile collocare con precisione quel 4,59 rispetto ai processori che già conosciamo. Il dato descrive un rapporto tra due progetti di dimensioni paragonabili, non una sfida diretta con un prodotto in commercio identificato per nome.

Come funziona la CPU progettata con l’AI

La parte più interessante di Frostbite riguarda il modo in cui il lavoro arriva al processore. Qui entra in gioco il compilatore, il software che traduce il programma in istruzioni comprensibili per la macchina. In questo caso il compilatore trasforma il codice in un grafo, ovvero un insieme di nodi collegati tra loro che indica quali operazioni dipendono da altre. Una specie di mappa che chiarisce in anticipo chi deve aspettare chi. Il vantaggio sta proprio qui. Se due passaggi non si ostacolano a vicenda possono partire insieme, senza che la CPU debba ricostruire ogni volta quella relazione mentre il codice è già in esecuzione. Il lavoro di analisi delle dipendenze viene spostato prima, nella fase di compilazione, invece di pesare sul chip istante dopo istante.

Le singole unità di calcolo dispongono ciascuna di una piccola memoria locale. Quando una di loro resta senza nulla da fare, può prendere alcune operazioni da un’unità vicina e continuare a lavorare, evitando così di restare ferma mentre le altre sono ancora impegnate. È un meccanismo di condivisione che punta a mantenere occupate tutte le risorse disponibili.

Questo scambio ha comunque un costo. Per far passare le operazioni da un’unità all’altra serve una rete interna al chip, e quella rete assorbe una parte dell’energia che l’architettura riesce a risparmiare in altri punti del progetto.

Fonte: TecnoAndroid