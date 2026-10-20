Android 17 QPR2 Beta 7.1 elimina scatti e blocchi sui Pixel

Google ha distribuito Android 17 QPR2 Beta 7.1, un aggiornamento pensato per correggere un problema piuttosto fastidioso sugli smartphone Pixel: schermi che scattano e si bloccano anche per più di un secondo. Una buona notizia per chi partecipa al programma beta, soprattutto perché il difetto era nato proprio con la precedente release, Android 17 QPR2 Beta 7. Il rilascio riguarda i modelli a partire da Pixel 6a in avanti, quindi una platea piuttosto ampia di dispositivi.

Le note di rilascio sono chiare. Il bug principale eliminato da Google è quello che provocava blocchi dello schermo e rallentamenti evidenti dell’interfaccia. Nella segnalazione pubblicata sull’Android Issue Tracker si legge che Android 17 QPR1 ha introdotto una regressione nel driver del kernel dei Pixel, capace di causare un grave calo delle prestazioni in condizioni di pressione sulla memoria.

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Quali sintomi hanno notato gli utenti Pixel

In pratica la versione precedente, Android 17 QPR1, ha portato con sé una serie di comportamenti anomali che gli utenti coinvolti hanno descritto con una certa precisione. Il tracker elenca scatti intermittenti dell’interfaccia, ritardi nel multitasking, blocchi temporanei del dispositivo, applicazioni che smettevano di rispondere e i classici errori di System UI non reattiva. Niente di drammatico per i dati, ma abbastanza da rendere l’uso quotidiano del telefono decisamente meno piacevole.

La segnalazione descrive anche i passaggi necessari per riprodurre il difetto. Bisogna installare una build di Android 17 QPR1 interessata dal problema su un Pixel supportato, aprire diverse app che consumano molta memoria e poi passare dall’una all’altra più volte, lasciandone parecchie in background. A quel punto si osserva la reattività dell’interfaccia e il cambio tra le applicazioni, ripetendo il tutto con una pressione sulla memoria via via crescente.

Il dispositivo al centro di questa segnalazione era Pixel 8. In condizioni normali, il telefono avrebbe dovuto passare da un’app all’altra senza esitazioni e restare fluido durante il normale multitasking, senza impuntarsi e senza chiudere le applicazioni aperte. Le cose, evidentemente, sono andate in un altro modo.

Il ruolo della pressione sulla memoria

Per capire cosa succede bisogna partire dal concetto di pressione sulla memoria. Quando sono aperte più app pesanti, quando girano giochi molto impegnativi oppure quando diversi processi complessi lavorano insieme in background, il Pixel entra in questa condizione. Significa che la RAM disponibile sta finendo e lo smartphone deve faticare di più per garantirsi lo spazio necessario.

Le conseguenze sono proprio quelle descritte dagli utenti. L’interfaccia comincia a scattare e a rallentare, mentre le app lasciate in secondo piano vengono ricaricate da zero quando si torna a usarle. Nei casi più seri il sistema si blocca del tutto. Non è un caso che siano esattamente i problemi affrontati dal nuovo aggiornamento.

Come installare Android 17 QPR2 Beta 7.1

Chi possiede un Pixel 6a o un modello successivo ed è iscritto al programma che distribuisce le beta di Android 17 QPR2 può cercare l’aggiornamento aprendo le Impostazioni, poi la voce Sistema, quindi Aggiornamenti software e infine Aggiornamento di sistema. Se l’update è disponibile e compare la relativa notifica, basta seguire le indicazioni a schermo per scaricare e installare Android 17 QPR2 Beta 7.1.

Fonte: TecnoAndroid