TecnoAwards 2025: i migliori prodotti, auto e gadget tech del 2025

Il 2025 segna un punto di svolta per la tecnologia moderna. Tra intelligenza artificiale, design innovativo e prestazioni sempre più avanzate, il settore ha visto un susseguirsi di prodotti capaci di ridefinire ciò che gli utenti possono aspettarsi dai dispositivi di uso quotidiano. I TechAwards 2025 celebrano proprio questo: le eccellenze che hanno lasciato un’impronta significativa sul mercato. Quest’anno la selezione è stata particolarmente impegnativa, ma ogni vincitore rappresenta in modo esemplare la migliore espressione del proprio segmento.

Smartphone dell’Anno – Samsung Galaxy Z Fold 7

Il Samsung Galaxy Z Fold 7 è il foldable più maturo mai realizzato. La nuova cerniera rinforzata, più discreta e robusta, e il display interno ultra-luminoso elevano l’esperienza d’uso a un livello che pochi competitor riescono a raggiungere. Il multitasking è stato ripensato con finestre intelligenti, gesti dedicati e un’interfaccia ottimizzata per il formato pieghevole. Anche l’autonomia migliora grazie a un’efficienza energetica superiore. Un vero manifesto del futuro mobile.

Top di Gamma – Google Pixel 10 Pro XL

Il Google Pixel 10 Pro XL si afferma come il top assoluto per chi cerca AI avanzata, fotografia computazionale d’élite e un software praticamente perfetto. Il nuovo processore Tensor garantisce prestazioni impeccabili e scatti eccellenti anche in condizioni difficili. Grazie all’ottimizzazione profonda tra hardware e software, la fluidità del sistema è sorprendente, mentre l’autonomia beneficia di algoritmi predittivi capaci di gestire in modo intelligente i consumi dell’utente.

Miglior Fascia Media – Motorola Edge 60 Pro

Il Motorola Edge 60 Pro sorprende per il suo equilibrio tra prestazioni, qualità costruttiva e prezzo. Il display ad alto refresh rate offre un’esperienza visiva da top di gamma, mentre il comparto fotografico offre colore realistico e una stabilizzazione efficace. Il processore di fascia media di nuova generazione assicura una gestione fluida delle app quotidiane, e la batteria garantisce autonomia piena anche nelle giornate più impegnative. Una delle proposte più convincenti del 2025.

Miglior Low-Cost – Google Pixel 9a

Il Google Pixel 9a è la prova che si possono ottenere foto eccellenti, software impeccabile e affidabilità senza sforare il budget. La fotocamera, pur essenziale, mantiene la classica resa cromatica Pixel, mentre il software pulito garantisce un’esperienza fluida. L’ottimizzazione dell’autonomia e la solidità generale lo rendono uno dei dispositivi più sicuri e affidabili per chi vuole spendere il giusto senza rinunciare alla qualità.

Robot Domestico dell’Anno – Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone

L’Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone porta la robotica domestica a livelli mai visti, grazie alla mappatura 3D evoluta, alla capacità di riconoscere e aggirare ostacoli e a una potenza di pulizia notevolmente superiore.

La base automatizzata, una delle più avanzate sul mercato, gestisce in autonomia svuotamento, lavaggio, asciugatura e rifornimento dell’acqua, rendendo il dispositivo un vero assistente domestico.

Smartwatch dell’Anno – Google Pixel Watch 4 & Apple Watch Ultra 3 (ex aequo)

Il Google Pixel Watch 4 eccelle per il suo ecosistema Google, più integrato che mai, e per le funzioni dedicate al benessere basate su AI predittiva. L’Apple Watch Ultra 3, dal canto suo, domina nel settore sportivo grazie ai materiali ultra-resistenti, alla batteria potenziata e ai sensori professionali dedicati agli sport estremi. Due vincitori diversi, ma entrambi irrinunciabili.

Gadget dell’Anno – Hypershell Pro X

L’Hypershell Pro X è un prodotto rivoluzionario: un esoscheletro intelligente che supporta e amplifica la forza delle gambe, ideale per trekking, viaggi e situazioni fisicamente impegnative. I suoi sensori avanzati analizzano in tempo reale terreno, postura e passo dell’utente, offrendo un supporto naturale e poco invasivo. Un gadget che cambia il modo di muoversi.

Prodotto Smart Home – Amazon Ring Intercom Video

Con Amazon Ring Intercom Video, la sicurezza domestica fa un salto di qualità. La qualità video è nitida, stabile e perfetta anche in notturna, mentre l’integrazione totale con Alexa consente una gestione da remoto senza precedenti.

Compatibile con molti citofoni esistenti, diventa una soluzione semplice ma estremamente potente per chi vuole una casa più sicura, più moderna e più connessa.

Router dell’Anno – AVM Fritz!Box WiFi 7 Router

Il Fritz!Box WiFi 7 introduce una connettività di nuova generazione, con supporto al WiFi 7, gestione avanzata delle reti domestiche e un software tra i più completi sul mercato. La stabilità e la velocità lo rendono perfetto per case con molti dispositivi connessi, mentre le funzioni dedicate alla privacy e al parental control completano un quadro estremamente solido.

Entertainment dell’Anno – Lenovo Yoga 9i Aura Edition

Il Lenovo Yoga 9i Aura Edition unisce eleganza, versatilità e prestazioni elevate in un unico dispositivo. Il display è spettacolare e il sistema audio premium trasforma film, musica e video in un’esperienza immersiva. Il nuovo design della cerniera e la potenza hardware permettono di gestire editing, multitasking e creatività senza compromessi, rendendolo uno dei prodotti più completi dell’anno.

Powerstation dell’Anno – EcoFlow DELTA 3 Max

La EcoFlow DELTA 3 Max rappresenta una delle soluzioni energetiche più avanzate del 2025. La capacità elevata e la ricarica ultra-rapida la rendono ideale per emergenze, cantieri, camper e situazioni ad alto consumo energetico.

L’app dedicata consente un controllo preciso di ogni dettaglio, dalla potenza erogata alla gestione dei cicli di ricarica. Una powerstation che ridefinisce la portabilità.

Brand dell’Anno – Google

Il 2025 è stato dominato da Google, che ha saputo unire in modo eccellente AI, hardware di qualità e servizi intelligenti. Dai Pixel ai wearable, passando per la smart home e le piattaforme software, Google ha costruito un ecosistema coerente, potente e orientato al futuro.

Auto dell’Anno – Renault 5 E-TECH 100% Electric

La Renault 5 E-TECH è un ritorno in grande stile: un modello iconico reinterpretato in chiave moderna con una motorizzazione 100% elettrica. Compatta, efficiente e con un design che unisce nostalgia e innovazione, è una delle citycar più convincenti dell’anno. La guida è brillante, l’autonomia migliorata e i sistemi ADAS la rendono perfetta per la città. Una rivisitazione che funziona, e molto.