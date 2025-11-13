Ring Intercom Video: il prodotto che rende smart il vostro videocitofono – Recensione

Nelle scorse settimane, Ring, azienda controllata da Amazon e dedicata alla produzione di dispositivi di sorveglianza, ha lanciato il nuovissimo Ring Intercom Video, il prodotto che trasforma il vostro videocitofono, che migliora ed espande il mondo del modello precedente: Ring Intercom, il campanello smart. Dotato di un design minimale e iconico, il prodotto vuole differenziarsi dalla massa, innalzando notevolmente il livello qualitativo delle prestazioni, ma non il prezzo. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Contenuto della confezione

Scatola minimale, realizzata con cartone riciclato (come sempre accade con gli ultimi prodotti del brand), dalle piccole dimensioni, ma comunque ricca di elementi al suo interno. Il kit per l’installazione fai-da-te è assolutamente perfetto, adatto davvero e tutti (comprensivo dell’interfaccia per il collegamento con il videocitofono preesistente, il cacciavite dedicao, conettori vari e viti/tasselli) seguito a ruota dalla presenza della batteria ricaricabile e il dispositivo Ring Intercom Video.

Compatibilità e Installazione

Prima di procedere all’acquisto del dispositivo, l’utente deve prestare attenzione all’eventuale compatibilità con il sistema preesistente, in quanto non tutti i videocitofoni sono compatibili al 100%. Per limare il più possibili dubbi e incomprensioni, Ring ha messo a disposizione un tool, nella pagina ufficiale del prodotto su Amazon, che vi aiuterà passo-passo a capire se effettivamente il dispositivo può essere effettivamente installato.

Una volta scoperta la possibilità di installazione, è arrivato il momento di procedere con tale operazione. La cosa che sorprende è l’assoluta facilità di accesso al sistema, è stato davvero pensato per tutti, le istruzioni sono chiare e non richiedono abilità particolari. La prima cosa da fare è scansionare il codice QR presente sulla confezione (dall’interno dell’app), inserire la batteria e attendere che il LED lampeggi di colore blu. A questo punto è necessario procedere con l’installazione fisica, dopo aver tolto la corrente, è necessario rimuovere il vecchio citofono e seguire la procedura guidata che risulta essere pefettamente adattata e studiata per il vostro modello di casa (i cavi non sono da spelare, quindi non sono richiesti strumenti specifici). Seguendo immagini e descrizioni, davvero semplicissime, potrete effettuare facilmente l’installazione (che richiede comunque non più di 5/10 minuti); al termine delle operazioni, in automatico il Ring Intercom Video entrerà in modalità test per verificare se tutto è stato effettuato correttamente.

Design e Estetica

Il prodotto è praticamente identico, nell’estetica almeno, al modello precedente; si presenta come un parallelepipedo a base quadrata di colorazione bianca, con fori sulla parte superiore e il logo Ring. Le sue dimensioni sono di 109 x 109 x 31,5 millimetri, disponibile in colorazione bianca, non risulta essere troppo ingombrante e può essere facilmente installato in qualsiasi location, senza sfigurare anche in ambienti particolarmente moderni. I materiali utilizzati per la sua realizzazione, sebbene siano principalmente plastici, sono comunque di ottima qualità generale, sono resistenti e duraturi, oltre che affidabili.

Sulla superficie non troviamo pulsanti fisici di alcun tipo, proprio perché il dispositivo nasce cone connessione del videocitofono originario alla rete internet, una sorte di ponte che non porterà alla totale sostituzione del modello preesistente nella vostra abitazione.

Hardware e Specifiche

La prima cosa che notiamo è che Ring ha giustamente pensato di utilizzare lo stesso meccanismo di batterie che troviamo nelle videocamere dell’azienda (Quick Release Battery Pack), una comodità non da poco, sia per quanto riguarda la facilità di installazione (e rimozione), che per l’autonomia complessiva. Difatti il prodotto garantisce mesi di utilizzo continuativo, prima di dover effettuare la ricarica (sfruttando il collegamento diretto della batteria tramite la porta USB-C integrata sulla stessa, è quindi necessario rimuoverla dal prodotto); numeri importanti e sicuramente pronti a rappresentare un plus, anche se va ricordati che le cifre potrebbero variare in relazione al quantitativo di streaming video effettuato durante lo stesso periodo. La connessione alla rete avviene direttamente tramite il WiFi di casa, con supporto al WiFi 802.11 b/g/n a solo 2,4GHz (peccato per l’assenza dei 5GHz).

Funzionalità e applicazioni

La differenza rispetto alla versione Ring Intercom risiede nella capacità di Ring Intercom Video di intercettare il segnale video del videocitofono di casa, trasmettendola in streaming sul dispositivo collegato all’app (se il citofono originale non è dotato di videocamera, allora non sarà possibile ottenere il video). Nel corso delle settimane di test abbiamo potuto apprezzare la grande reattività del sistema nell’invio delle notifiche, trascorrono pochissimi secondi dalla pressione del pulsante alla visione sullo smartphone/tablet; una volta ricevuta la notifica, basta premere sulla stessa per accedere alla Visione in Tempo Reale con una qualità video che dipende direttamente dalla videocamera del vostro condomicio e un audio con latenza ridottissima.

Le funzionaltià del dispositivo non risiedono solamente nella possibilità di rispondere al citofono da remoto, ma dall’applicazione è possibile aprire il portone con un semplice tocco (o apertura automatica nel momento in cui viene suonato il citofono), oppure creare chiavi digitali temporanee, con limitazioni a specifici giorni e orari. Una funzione molto interessante è Consegne Verificate, autorizzando i corrieri Amazon ad aprire in autonomia il portone di casa per lasciare all’interno i pacchi.

Non manca chiaramente l’integrazione con i prodotti Amazon, e ovviamente con Amazon Alexa con visione dello streaming video sullo schermo di un Amazon Echo, o la creazione di routine con l’applicazione Alexa che vanno a coinvolgere più dispositivi collegati (ad esempio luci lampeggianti alla pressione del pulsante sul citofono, o altro). Sebbene il device si affidi direttamente alla videocamera condominiale, potrebbe accadere che questa vada a inquadrare aree sensibili, per tale motivo è presente la possibilità di definire Zone Private (privacy zones), nelle quali l’inquadratura video è oscurata e non visibile da remoto.

Conclusioni e Prezzo

In conclusione Ring Intercom Video è un prodotto che non innova ma migliora la variante base, parte dalle funzionalità eccellenti che già conoscevamo, elevandole con la possibilità di fruire dello streaming video anche da remoto. Il suo più grande punto di forza, al netto di una compatibilità molto elevata con tanti videocitofoni (ma non tutti, fate attenzione), è chiaramente rappresentata dalla grandissima facilità di installazione, un aspetto assolutamente da non sottovalutare che apre le porte a decine di migliaia di utenti. L’applicazione Ring è eccellente, come anche la risposta e la fluidità del prodotto in fase di utilizzo (ritardo minimo nella trasmissione).

Il prezzo di vendita del prodotto recensito, acquistabile su Amazon, è di 99,99 euro (in promozione a 69,99 euro fino al 2 dicembre). Cifra assolutamente da non perdere per un dispositivo che può svoltarvi davvero la vita nella sua semplicità di utilizzo e di instalazione.