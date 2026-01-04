TCL ha rivelato ulteriori dettagli su Note A1 Nxtpaper, il nuovo tablet ibrido dell’azienda cinese, confermando che il lancio commerciale passerà prima da Kickstarter, sebbene i tempi precisi restino ancora incerti. Come anticipato nei giorni scorsi, il dispositivo punta a unire la naturalezza della scrittura su carta alla flessibilità e all’intelligenza della tecnologia moderna, posizionandosi come strumento versatile per professionisti, studenti e creativi.

Display e penna: un approccio “carta digitale”

Il cuore di Note A1 Nxtpaper è il display Nxtpaper Pure da 11,5 pollici, un LCD opaco che ricorda da vicino gli schermi e-paper pur mantenendo la gamma cromatica tipica dei pannelli tradizionali. . L’esperienza di scrittura e disegno è affidata alla T-Pen Pro, con 8.192 livelli di pressione e latenza inferiore a 5 ms. La resa al tatto della penna punta a replicare la sensazione di una matita su carta, consentendo annotazioni e schizzi con precisione e naturalezza.

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Design, autonomia e connettività

Il dispositivo adotta un corpo unibody in alluminio da 5,5 mm di spessore e un peso di 500 grammi, bilanciando portabilità e robustezza. La batteria da 8.000 mAh promette “giorni di autonomia” secondo TCL, mentre i 256 GB di memoria interna offrono spazio sufficiente per appunti, progetti e contenuti multimediali. TCL propone anche accessori dedicati, come la custodia a libro e quella con tastiera, trasformando Note A1 Nxtpaper in una vera workstation portatile.

La connettività prevede Wi-Fi, Bluetooth e integrazione cloud, mentre otto microfoni integrati migliorano la cattura audio per chiamate e registrazioni. Al momento non ci sono dettagli precisi sulla disponibilità, ma TCL conferma che il tablet arriverà su Kickstarter con un prezzo di partenza di 419 dollari (circa 360 euro al cambio attuale). La campagna punterà probabilmente a validare il progetto e raccogliere feedback prima di una distribuzione più ampia.