Targhe sbiadite: revisione a rischio e multe fino a 173 euro

Le targhe sbiadite sono un problema molto più diffuso di quanto si pensi, e spesso il difetto non si vede nemmeno a occhio nudo. Una targa che sembra in perfette condizioni può bastare per far saltare la revisione ministeriale oppure per sfuggire, senza alcuna intenzione, alle telecamere dei caselli e dei parcheggi automatizzati. Il responsabile è quasi sempre la pellicola riflettente, cioè lo strato superficiale che ha il compito di rendere ben leggibile la sequenza di lettere e numeri anche quando viene colpita in pieno dalla luce dei fari.

Con il passare del tempo, e complice l’esposizione continua agli agenti atmosferici, questa patina può diventare opaca, ingiallire, screpolarsi o più semplicemente perdere le caratteristiche di rifrangenza imposte dal Codice della Strada. Non si tratta di episodi isolati. Mirko Dellamaria, rappresentante dell’ACI di Trento, ha spiegato che in alcune giornate del 2026 lo sportello cittadino si è trovato a gestire più di dieci pratiche in un solo giorno proprio per targhe rovinate.

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Come capire se la targa è da sostituire

Una targa illeggibile non ha per forza graffi evidenti o caratteri cancellati. Per farsi un’idea del suo stato conviene osservarla alla luce naturale e controllare che il fondo bianco non mostri macchie irregolari o zone ingiallite. Il segnale più chiaro però arriva dalla vita di tutti i giorni. Quando le sbarre di un parcheggio o quelle del telepedaggio in autostrada faticano a riconoscere il veicolo e si sollevano con difficoltà, è molto probabile che la capacità riflettente sia ormai compromessa.

Davanti a lettere scolorite parecchi automobilisti scelgono il fai da te, ripassando i caratteri con vernice o pennarello nero. Una soluzione che non serve a nulla per la rifrangenza e che soprattutto espone a rischi legali seri. Quel ritocco casalingo infatti non mette in regola l’auto ma finisce per trasformare la targa in un documento contraffatto. L’articolo 100 del Codice della Strada, al comma 14, stabilisce che la manomissione o l’alterazione volontaria è un reato punibile secondo il Codice Penale.

Multe, costi e il caso della sostituzione gratuita

Chi circola con una targa semplicemente non leggibile rischia invece multe amministrative da 42 a 173 euro, come previsto dall’articolo 102. Se a mancare sono le caratteristiche rifrangenti obbligatorie, la sanzione va da 26 a 102 euro e scatta anche il ritiro immediato del supporto.

Quando il deterioramento è definitivo, la legge (sempre l’articolo 102) obbliga a richiedere una nuova immatricolazione alla Motorizzazione. Passando dalle pratiche ACI la spesa si aggira intorno ai 200 euro, mentre allo sportello servono tra 20 e 30 minuti di lavorazione. Al termine vengono rilasciati nuovi documenti insieme a un nuovo numero alfanumerico.

Fonte: TecnoAndroid