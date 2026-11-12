SpaceX, accordo con SINGULUS per le celle solari dei satelliti AI

SpaceX ha firmato un nuovo accordo di fornitura con l’azienda tedesca SINGULUS TECHNOLOGIES per sostenere la crescita di Starmind, la costellazione di satelliti dedicati al calcolo con cui la società di Elon Musk punta a portare in orbita chip per l’intelligenza artificiale come quelli di NVIDIA. L’intesa riguarda i macchinari necessari a produrre celle solari e ha un obiettivo di scala enorme, cioè arrivare a fabbricare abbastanza celle da garantire 100 gigawatt di generazione elettrica all’anno. Non si tratta quindi di un semplice ordine di componenti ma di un tassello centrale in un piano industriale molto ambizioso.

Le ambizioni di Musk e della sua azienda nel calcolo spaziale sono tutt’altro che modeste. Nei documenti depositati presso la SEC, SpaceX ha indicato un mercato potenziale complessivo pari a circa 24.500 miliardi di euro, e il suo amministratore delegato ritiene che la stima possa addirittura rivelarsi prudente. Per intercettare questa domanda la società vuole replicare con i satelliti di calcolo quanto già fatto con Starlink nel campo di internet satellitare, costruendo una rete in grado di supportare 100 gigawatt di capacità computazionale annua.

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SpaceX: perché i pannelli solari sono il cuore dei satelliti AI

In questo schema i pannelli solari hanno un ruolo decisivo perché forniscono l’energia che alimenta le GPU a bordo. Gli attuali satelliti dedicati all’intelligenza artificiale, chiamati AI1, riescono a generare fino a 250 kilowatt ciascuno. La generazione successiva, stando a quanto emerso, dovrebbe spingersi fino a 400 kilowatt per veicolo. Più energia disponibile significa più potenza di calcolo per ogni singolo satellite e di conseguenza costi di lancio più contenuti per ciascun gigawatt della costellazione.

Ed è proprio qui che entra in gioco la scelta tecnologica. L’accordo con SINGULUS riguarda infatti le celle HJT, ovvero a eterogiunzione, considerate tra le più performanti del settore. Richiedono linee produttive specifiche che non sono compatibili con quelle pensate per tecnologie più datate come le PERC. Per certi aspetti la loro fabbricazione ricorda quella dei semiconduttori, con processi di deposizione chimica che servono a ridurre al minimo i difetti. Tutto questo le rende più costose rispetto ad altre soluzioni, ma in cambio offrono una migliore resistenza al degrado dei pannelli, un’efficienza superiore e una produzione di energia più solida quando le temperature salgono.

I tempi dell’accordo con SINGULUS e la battuta di Musk

Sul fronte delle scadenze, SINGULUS consegnerà a SpaceX la prima linea di produzione per queste celle avanzate nella prima metà del 2027. L’azienda tedesca si occuperà poi di ampliare progressivamente la capacità fino a raggiungere l’obiettivo dei 100 gigawatt richiesto dal cliente. Le due società lavorano insieme proprio per mettere in funzione una capacità manifatturiera di queste dimensioni.

Che SpaceX stesse guardando a questa tecnologia non era del tutto un mistero. All’inizio dell’anno la società aveva pubblicato un annuncio di lavoro alla ricerca di figure con competenze specifiche sulle celle a eterogiunzione, un segnale che oggi trova una conferma concreta nell’intesa con il fornitore tedesco.

Musk, come spesso accade, non si è trattenuto. Ha commentato brevemente l’accordo su X spiegando che permetterà a Starmind di creare un “sole senziente”.

Fonte: TecnoAndroid