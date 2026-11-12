Tulsa King, Stallone sogna Andrew Garfield come nuovo villain

Sylvester Stallone avrebbe in mente un’idea piuttosto insolita per il futuro di Tulsa King, la sua amata serie televisiva targata Paramount+. Al centro del progetto c’è un nome che pochi avrebbero associato a un racconto del genere, perché si parla nientemeno che di Andrew Garfield nei panni di un nuovo cattivo. Una suggestione che ha subito acceso la curiosità di chi segue lo show e di chi conosce l’attore soprattutto per un ruolo molto diverso.

Il punto di partenza è proprio questo. Andrew Garfield è un volto legato a doppio filo a Spider-Man, quindi a un personaggio che incarna l’eroe per eccellenza, il ragazzo che sceglie sempre la parte giusta. Immaginarlo dall’altra parte della barricata, come antagonista in una serie che vive di tensione e rapporti di forza, rappresenta un salto netto. Ed è esattamente su questo contrasto che si gioca il fascino della proposta lanciata da Stallone.

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Stallone e l’idea stravagante per un nuovo villain

A quanto pare il regista, sceneggiatore e attore ha parlato apertamente della possibilità di introdurre Garfield nel mondo di Tulsa King. Il fatto che sia lui stesso a esporsi pesa parecchio, perché Stallone non è soltanto il protagonista della serie ma una delle figure creative che ne guidano la direzione. Quando un’idea arriva da chi tiene le redini del racconto, difficilmente passa inosservata.

La proposta viene descritta come stravagante, quasi folle, e il motivo è abbastanza intuitivo. Il villain di Tulsa King non è un elemento secondario, visto che in una storia del genere l’antagonista definisce il ritmo e la posta in gioco. Scegliere un interprete con un’immagine pubblica così distante dal ruolo del cattivo significa puntare sulla sorpresa e su un cambio di prospettiva che il pubblico non si aspetterebbe.

C’è poi un altro aspetto da considerare. Per un attore abituato a vestire i panni del supereroe, un personaggio negativo in un contesto realistico e crudo offrirebbe l’occasione di mostrare un lato completamente diverso. Da Spider-Man a criminale il passo è lungo, e proprio per questo l’ipotesi incuriosisce.

Cosa significherebbe per la serie di Paramount+

Per ora si tratta di un’idea e niente di più. Stallone ne ha parlato come di una possibilità, una visione che gli frulla in testa per arricchire il cast della sua serie televisiva. Non ci sono elementi che indichino trattative in corso o un coinvolgimento concreto dell’attore, quindi è giusto trattare la notizia per quello che è, ovvero un desiderio espresso da chi conosce lo show meglio di chiunque altro.

Resta comunque il segnale di come Stallone guardi alla sua creatura con ambizione. Pensare a un nome come Andrew Garfield per un nuovo antagonista dice molto sulla voglia di alzare l’asticella e di sorprendere gli spettatori con scelte di casting non scontate. Tulsa King, del resto, è una produzione a cui l’attore è profondamente legato, e ogni sua dichiarazione sul futuro dello show finisce inevitabilmente sotto la lente dei fan.

Il nodo, come spesso accade in questi casi, riguarda la fattibilità. Tra un’idea lanciata con entusiasmo e la sua realizzazione sullo schermo passano tempi, accordi e disponibilità che dipendono da molti fattori. Per il momento l’unico dato certo è che Sylvester Stallone ha accostato il nome di Andrew Garfield al ruolo di nuovo villain di Tulsa King, la serie di Paramount+.

Fonte: TecnoAndroid