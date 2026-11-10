Take-Two e l’IA: per Zelnick creare una hit resterà difficile

Il numero uno di Take-Two, Strauss Zelnick, ha espresso la sua posizione sull’intelligenza artificiale nello sviluppo dei videogiochi e il messaggio è piuttosto lineare: la tecnologia renderà più semplice creare giochi, ma confezionare un successo planetario resterà complicato come lo è sempre stato. Parole che hanno un certo peso, visto che arrivano dal vertice della società che sta finanziando GTA 6, un titolo atteso come il lancio più importante di sempre nel mondo dell’intrattenimento.

Chi segue il settore avrà però una forte sensazione di déjà vu. Il ragionamento di Zelnick ricalca quasi parola per parola quello che tanti altri dirigenti di alto livello hanno già detto sull’IA applicata ai videogiochi. In pratica l’idea di fondo è sempre la stessa: gli strumenti tecnologici aiutano, la creatività umana non si tocca. Niente di sorprendente, insomma, anche se il tema riguarda quella che potrebbe rivelarsi la svolta tecnologica più rilevante dai tempi di internet.

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Le parole di Zelnick davanti agli investitori

L’occasione è stata l’ultima conferenza sui risultati finanziari di Take-Two. Alla domanda sull’influenza dell’intelligenza artificiale nello sviluppo dei giochi, il CEO ha aperto con una frase non proprio rivoluzionaria: “Guardate, la tecnologia ci avvantaggia”. Davanti a una platea di investitori a cui deve rendere conto, essendo a capo di un’azienda quotata in borsa, è comprensibile che abbia scelto la strada della prudenza quando si parla di tecnologie emergenti. Decenni di esperienza nel rapporto con i media si fanno sentire e la risposta, pur lunga, ha detto molto meno di quanto le parole lasciassero intendere.

“Abbiamo sempre creato il nostro intrattenimento all’interno dei computer, con la tecnologia. Tutti i progressi ci hanno portato benefici e non mi aspetto che questo cambi. Anzi, spero che acceleri”, ha spiegato Zelnick. Subito dopo ha aggiunto che ciò per cui l’azienda è conosciuta è la volontà di realizzare il miglior intrattenimento al mondo, un obiettivo che secondo lui viene raggiunto il più delle volte. Il merito, nella sua visione, va alla creatività umana unita alla capacità di sfruttare la tecnologia, un binomio che a suo dire continuerà anche in futuro.

Creare asset è più facile, creare una hit no

Il passaggio più interessante riguarda la produzione degli asset, cioè tutti quegli elementi grafici e non solo che compongono un videogioco. “Senza dubbio alcuni dei progressi tecnologici più recenti hanno reso più semplice creare asset. Questo è coerente con la storia del nostro settore. Quando ho iniziato nell’intrattenimento interattivo, più tempo fa di quanto vorrei ammettere, era davvero difficile creare un asset in un computer. Oggi è molto più facile”, ha raccontato il dirigente.

Un dettaglio non da poco: anche in questo caso Zelnick non attribuisce esplicitamente all’IA il merito di aver semplificato il lavoro, ma parla in modo generico di “progressi tecnologici recenti”. Una scelta di parole calibrata, che evita di sbilanciarsi troppo su uno strumento ancora molto discusso tra sviluppatori e appassionati. Il capo di Rockstar e delle altre etichette del gruppo ha comunque tracciato una linea netta tra ciò che la tecnologia può fare e ciò che resta prerogativa delle persone.

“Ma sapete cosa non è più facile? Realizzare un grande successo. Fare una hit era difficile allora, è difficile adesso e sarà difficile anche in futuro. E la creazione di una hit rimane un ambito di competenza degli esseri umani”, ha concluso Zelnick, ribadendo che per Take-Two, anche con GTA 6 all’orizzonte, il cuore dei grandi successi continuerà a essere il talento di chi i giochi li immagina e li costruisce.

Fonte: TecnoAndroid