MediaWorld Single’s Days: 22% di sconto su oltre 12.000 prodotti

MediaWorld lancia i Single’s Days, una promozione di cinque giorni che dal 7 all’11 novembre porta uno sconto del 22% su tutta la tecnologia. L’iniziativa coinvolge oltre 12.000 prodotti e si rivolge a chi vuole rinnovare i propri dispositivi oppure portare a casa qualche piccolo elettrodomestico. C’è però una soglia da tenere presente, perché lo sconto scatta sulla tecnologia a partire da 299 euro, sempre secondo le condizioni previste dalla promozione.

Il periodo è particolare. I Single’s Days arrivano infatti a pochi giorni dal Black Friday, quando gran parte del pubblico comincia a guardarsi intorno e a fare due conti prima degli acquisti più importanti. MediaWorld anticipa così i tempi con una finestra breve ma intensa, pensata per chi ha già le idee chiare su cosa comprare e non ha voglia di aspettare ancora.

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Cosa comprende la promozione di MediaWorld

Il catalogo coinvolto è ampio e copre diverse categorie. Si passa dagli smartphone ai computer, con spazio anche per televisori e prodotti audio, fino ad arrivare agli elettrodomestici. Insomma la selezione non si limita a un singolo reparto ma abbraccia buona parte dell’offerta dell’insegna, e questo rende l’iniziativa interessante per profili di acquisto molto diversi tra loro.

Per orientarsi tra gli oltre 12.000 prodotti esiste una pagina dedicata ai Single’s Days di MediaWorld. Da lì è possibile individuare gli articoli disponibili e confrontare le varie proposte, una funzione tutt’altro che secondaria quando la scelta è così vasta. Mettere a confronto modelli simili aiuta a capire quale soluzione si adatta meglio alle proprie esigenze, soprattutto per gli acquisti che superano la soglia minima.

Proprio quella soglia merita un’attenzione in più. Lo sconto del 22% sulla tecnologia parte da 299 euro, quindi su un prodotto di quella cifra il risparmio si aggira intorno ai 66 euro. Su dispositivi più costosi il vantaggio cresce in proporzione, e su un acquisto da 1.000 euro la riduzione arriva a circa 220 euro. Per questo la promozione risulta particolarmente appetibile per chi punta a un nuovo computer, a un televisore o a uno smartphone di fascia alta, sempre nel rispetto delle condizioni indicate dall’insegna.

Spazio anche alla casa e ai piccoli elettrodomestici

Oltre ai dispositivi elettronici più classici, l’iniziativa guarda anche alla casa. Tra le proposte da considerare compaiono infatti diverse soluzioni dedicate alla pulizia domestica e alla cucina, un segmento che negli ultimi tempi ha attirato sempre più interesse. I piccoli elettrodomestici entrano così a pieno titolo nella selezione, accanto a computer e televisori.

I marchi presenti in questa parte del catalogo sono diversi. Si trovano modelli firmati Rowenta, MOVA, Black+Decker, Philips e Krups, nomi che coprono esigenze differenti tra pulizia della casa e preparazione dei cibi. Chi cerca un aiuto per le faccende quotidiane o un accessorio per la cucina ha quindi a disposizione una gamma piuttosto varia tra cui scegliere durante i Single’s Days.

La promozione di MediaWorld resta valida per cinque giorni in tutto, dal 7 all’11 novembre, con lo sconto del 22% applicato sulla tecnologia a partire da 299 euro e una selezione che supera i 12.000 articoli tra smartphone, computer, televisori, audio ed elettrodomestici.

Fonte: TecnoAndroid