Mini PC vecchio: riusarlo per film, retrogaming e domotica

Un mini PC diventato troppo lento per il lavoro di tutti i giorni non è da buttare. Può ancora gestire una raccolta di film e musica, far girare vecchi videogiochi o controllare gli accessori della casa. Sono compiti diversi da quelli per cui era stato comprato e spesso meno pesanti rispetto all’uso di un computer principale, il che rende il riutilizzo del dispositivo una scelta sensata.

C’è anche un vantaggio molto concreto. Un apparecchio così piccolo trova posto vicino al televisore o al router senza occupare un’intera scrivania. Prima di decidere come impiegarlo, però, conviene controllare processore, memoria, spazio libero e collegamenti disponibili. Se dovrà restare acceso giorno e notte, anche consumi e rumore della ventola meritano un’occhiata attenta.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Film, musica e retrogaming in salotto

Con programmi come Plex o Jellyfin il piccolo computer può ospitare una libreria di video e brani da consultare dagli altri dispositivi di casa. I contenuti rimangono sui propri dischi, mentre televisori, smartphone e tablet diventano semplici punti di accesso alla raccolta.

Qui la differenza che conta davvero è tra riprodurre un file così com’è e convertirlo mentre lo si guarda. Nel primo caso, chiamato Direct Play, il server lavora in modo relativamente leggero. La conversione in tempo reale, detta transcodifica, chiede invece molte più risorse e può mettere in crisi un processore datato, soprattutto senza un’accelerazione hardware compatibile. È proprio questa la verifica da fare prima di sognare uno streaming 4K su più schermi in contemporanea. Per partire basta una piccola libreria e una prova sul televisore che si userà davvero, e un collegamento Ethernet, quando c’è, rende più stabile il trasferimento dei file.

Collegato alla TV e affiancato da un controller, il mini PC può trasformarsi anche in una postazione per il retrogaming. Batocera è una delle soluzioni pensate apposta, con un’interfaccia che permette di muoversi tra sistemi e giochi senza ricorrere di continuo a mouse e tastiera. Non esiste però una quantità di RAM che garantisca da sola buone prestazioni. Contano il processore, la grafica, l’emulatore e persino il singolo titolo, tanto che una macchina adatta alle piattaforme più vecchie può mostrare limiti evidenti con console più esigenti. Meglio partire dai giochi che interessano e controllarne i requisiti, invece di comprare subito componenti aggiuntivi. Per cominciare si possono usare giochi homebrew distribuiti dai loro autori, evitando raccolte di provenienza dubbia.

Linux, una postazione per i figli e la casa connessa

Un secondo computer permette di sperimentare senza toccare quello usato per lavorare. Linux Mint, per esempio, si avvia da una chiavetta USB in modalità live, prima ancora di decidere se installarlo sul disco. È un modo pratico per verificare il funzionamento di WiFi, audio e periferiche e prendere confidenza con un ambiente diverso. La sessione da USB può risultare più lenta dell’installazione definitiva, quindi non va presa come misura precisa delle prestazioni. E prima di modificare le partizioni resta indispensabile salvare i dati presenti.

Per scrivere, consultare materiale scolastico e usare applicazioni didattiche può bastare una macchina che non soddisfa più le esigenze di un adulto. Il primo passo utile per una postazione per i figli è creare un account separato senza privilegi di amministratore e installare soltanto ciò che serve. Il sistema operativo deve però ricevere aggiornamenti di sicurezza. Il supporto ordinario di Windows 10 è terminato il 14 ottobre 2025, quindi trovare quella versione sul vecchio PC non significa avere un computer pronto per navigare. Su un sistema Windows compatibile, Microsoft Family Safety consente di impostare filtri per la navigazione, ma quelli web richiedono Edge con l’account Microsoft del minore connesso, un dettaglio da controllare prima di considerarli attivi su qualunque browser.

Il progetto più articolato è trasformare il mini PC in un server Home Assistant, dove riunire i dispositivi compatibili e configurare automazioni. Per una macchina dedicata, Home Assistant OS offre un percorso documentato per i sistemi x86 a 64 bit con avvio UEFI. L’installazione sostituisce il contenuto del disco scelto e richiede quindi un backup preventivo. Terminata la configurazione, la gestione passa al browser di un altro dispositivo. Il piccolo computer, da solo, non include per forza tutte le connessioni necessarie. Per collegare direttamente sensori e accessori Zigbee tramite l’integrazione ZHA serve un coordinatore radio compatibile, spesso sotto forma di adattatore USB, da mettere in conto insieme ai dispositivi che si vogliono integrare.

Fonte: TecnoAndroid