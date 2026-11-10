Google Play Services 26.44, novità sul Wallet: arrivano le chiavi di casa

Google ha pubblicato la prima parte delle note di rilascio dell’aggiornamento di sistema di Google di novembre 2026, un bollettino che come da tradizione verrà arricchito ogni settimana fino alla fine del mese. Le novità arrivano sui dispositivi dotati dei Google Play Services e riguardano parecchi ambiti, dal portafoglio digitale alla gestione della famiglia, passando per la sicurezza e il Play Store.

Il meccanismo è ormai rodato. Big G distribuisce questi pacchetti attraverso gli aggiornamenti del Google Play Store, di varie app di sistema e degli Aggiornamenti di sistema Google Play. Non si parla quindi di una novità riservata a una sola famiglia di prodotti, perché il raggio d’azione comprende smartphone, tablet, dispositivi Android TV e Google TV, auto con Android Auto, indossabili Wear OS e computer o tablet con Chrome OS.

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Google Play Services 26.44 e Play Store 54.0, cosa cambia

Il rilascio più recente porta la data del 9 novembre 2026 e corrisponde alla versione 26.44 dei Google Play Services. Sul fronte sviluppatori compare una nuova API che permette di inviare query sulla fascia d’età di chi utilizza il dispositivo, disponibile su auto, telefoni, TV e Wear. Sugli smartphone arriva poi un ritocco che rende più semplici le esperienze tra dispositivi diversi. Non mancano i consueti interventi sui servizi di gestione del sistema, pensati per migliorare la stabilità su quasi tutte le piattaforme e le prestazioni sulle auto, insieme a nuovi strumenti che consentono alle app di Google e di terze parti di supportare processi legati alle utilità.

La parte più concreta riguarda però Google Wallet. Da adesso è possibile usare Traveler QR all’interno del portafoglio digitale e, passando da Google Home, si possono aggiungere le chiavi delle abitazioni monofamiliari compatibili con lo standard Matter Aliro. Una funzione che sposta il telefono ancora più vicino al ruolo di chiave di casa.

In parallelo il Play Store sale alla versione 54.0, sempre con data 9 novembre. Nelle pagine dei dettagli dei singoli eventi LiveOps di Google Play spuntano chip di suggerimento contestuali basati sull’intelligenza artificiale. Lo store riceve inoltre in tempo reale lo stato di accesso e disconnessione del giocatore per Play Games Services, mentre alcuni utenti potranno ottenere promozioni Play Points sui nuovi abbonamenti.

Le novità del 2 novembre tra Family Hub, Quick Share e password

Una settimana prima, il 2 novembre 2026, era arrivata la versione 26.43 dei servizi Google. La novità più evidente si chiama Family Hub di Android, uno spazio dedicato agli strumenti di gestione della famiglia che trova posto direttamente nelle Impostazioni del telefono. Gli sviluppatori ottengono nuove funzioni per gestire processi legati a posizione e contesto, e su auto, smartphone e TV vengono aggiunti log supplementari sulla qualità della connettività.

Interessante anche il backup automatico di foto e video da un dispositivo Android a un PC Windows sfruttando Quick Share. Per chi usa Wear OS debuttano funzionalità MLP in SFT come il blocco tramite tocco, le suddivisioni in base alla distanza e le zone di frequenza cardiaca. Il Gestore delle password di Google permette ora di scegliere manualmente quali credenziali tenere quando si importano password e passkey in conflitto. Completano il quadro correzioni di bug per i servizi di sicurezza ed emergenza, aggiornamenti alle carte fedeltà di Wallet e interventi che migliorano batteria, connettività, prestazioni, privacy, sicurezza, stabilità e aggiornabilità su auto e telefoni.

Lo stesso giorno il Play Store è passato alla versione 53.9. Su PC e telefoni compare un promemoria quando Play Protect resta disattivato troppo a lungo, mentre le schede dei giochi mostrano nuovi contenuti in evidenza con lo stile di gameplay, il riepilogo delle recensioni e l’attività della community prima ancora dell’installazione.

Come gestire l’installazione degli aggiornamenti

Di norma l’aggiornamento di sistema di Google viene installato in automatico su tutti i dispositivi compatibili. Chi preferisce cambiare le preferenze può farlo aprendo le Impostazioni, poi la voce Google, quindi Altro e infine Aggiornamenti dei servizi di sistema.

Disattivare l’opzione non blocca comunque gli aggiornamenti provenienti da altre fonti come il produttore del dispositivo o l’operatore telefonico, e nemmeno quelli delle app tramite Play Store. Il colosso di Mountain View si riserva inoltre la possibilità di aggiornare i servizi di sistema anche con gli aggiornamenti automatici spenti, quando serve a risolvere gravi problemi di sicurezza o a rispettare obblighi di legge.

Fonte: TecnoAndroid