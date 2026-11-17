Con l’arrivo di Tails 7.16 la distribuzione Linux pensata per chi tiene alla riservatezza online porta in dote un browser rinnovato, nuove impostazioni di sicurezza e una correzione attesa per la posta cifrata. Il sistema nasce con un obiettivo preciso, cioè far passare tutto il traffico attraverso la rete Tor e lasciare sul computer il minor numero possibile di tracce durante la navigazione.

Il progetto continua a lavorare su due fronti paralleli. Da una parte c’è il browser, dall’altra i componenti che gestiscono le comunicazioni, e l’intento è rendere più coerente la tutela della privacy offerta a chi usa il sistema. Le novità di questa versione toccano parecchi aspetti della vita quotidiana davanti allo schermo, dalla semplice consultazione dei siti fino a un dettaglio che spesso passa inosservato, ovvero la riservatezza delle finestre aperte. Non mancano poi ritocchi all’interfaccia e un intervento mirato sulla gestione della posta elettronica.

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Tor Browser 16 cambia volto e mette al riparo le opzioni più delicate

La novità che salta subito all’occhio è Tor Browser 16, integrato nell’ambiente di navigazione della distro. Si basa su Firefox ESR 153 e propone una schermata delle preferenze completamente ridisegnata. La vecchia area Generale sparisce e al suo posto arrivano sezioni dedicate ad aspetto, download, schede e navigazione, accessibilità e lingue. Anche le voci legate a Tor, comprese quelle per la connessione e il livello di sicurezza, hanno trovato una nuova collocazione che rende la configurazione decisamente più leggibile.

Non si tratta però di un semplice ritocco estetico. Alcune impostazioni ritenute potenzialmente rischiose per la riservatezza, oppure capaci di aumentare le probabilità di essere identificati tramite fingerprinting, adesso vengono nascoste o accompagnate da avvisi. L’idea è ridurre il pericolo che una modifica fatta con leggerezza finisca per indebolire le difese del browser. Una scelta che pesa soprattutto per chi preferisce affidarsi alle impostazioni predefinite senza dover conoscere ogni singolo parametro tecnico.

Tra le aggiunte di Tails 7.16 c’è anche una funzione piuttosto curiosa, che permette di sostituire i titoli reali delle pagine con un’etichetta generica, ovvero “Tor Browser”. In questo modo gli altri programmi in esecuzione sullo stesso computer non possono capire quali siti sono aperti semplicemente osservando i titoli delle finestre. L’opzione per ora resta disattivata in partenza, perché il team sta ancora valutando eventuali problemi di compatibilità con lettori di schermo, gestori delle finestre e strumenti per passare da un’applicazione all’altra.

Client Tor, Thunderbird e come aggiornare il sistema

Sotto il cofano l’aggiornamento porta il client Tor alla versione 0.4.9.15. Thunderbird riceve invece una correzione che rimette in sesto il funzionamento di OpenPGP, il sistema usato per gestire messaggi di posta cifrati e firmati digitalmente. Un intervento che riguarda da vicino chi affida alle email comunicazioni che devono restare leggibili soltanto ai destinatari autorizzati, oppure di cui serve verificare l’autenticità.

Chi usa già Tails può passare alla nuova release con l’aggiornamento automatico, a patto di partire da una versione 7.0 o successiva, e senza perdere i dati archiviati nel Persistent Storage. Se qualcosa va storto durante il processo, il progetto mette a disposizione una procedura manuale. Meglio però non confondere questa operazione con una nuova installazione, che invece cancella i dati persistenti presenti sulla chiavetta USB. L’immagine del sistema è scaricabile sia in formato USB sia in formato ISO, quest’ultimo adatto a DVD e macchine virtuali.

Fonte: TecnoAndroid