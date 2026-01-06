SwitchBot cambia pelle e presenta onero H1, il primo umanoide pensato per la casa

Con la presentazione di onero H1 al CES 2026, SwitchBot compie il passo più audace della sua storia. OneroH1 non è un nuovo accessorio per la casa intelligente. Quanto un tentativo di rivoluzionare il concetto stesso di automazione domestica. L’idea non è più quella di risolvere un singolo problema con un singolo dispositivo, bensì di introdurre una presenza capace di muoversi, osservare e intervenire in modo flessibile all’interno di un ambiente reale, imperfetto e in continuo cambiamento come quello di una casa.

Il debutto di SwitchBot nella robotica umanoide segna una rottura netta con il passato, ma non un tradimento della sua filosofia. Onero H1 nasce infatti per inserirsi negli spazi domestici esistenti, senza costringere gli utenti a ripensare l’organizzazione della casa. È un progetto che punta sull’adattabilità più che sulla spettacolarità, sull’interazione quotidiana più che sulla dimostrazione tecnologica. SwitchBot descrive il suo robot come una piattaforma general purpose, capace di affrontare una varietà di compiti senza essere vincolata a uno solo.

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SwitchBot onero H1 e l’intelligenza incarnata che prova a entrare nella vita di tutti i giorni

Il cuore di SwitchBot onero H1 è l’intelligenza artificiale incarnata, una visione che unisce percezione, movimento e apprendimento in un unico sistema. A differenza dei robot domestici tradizionali, programmati per seguire schemi rigidi, questo è progettato per reagire all’ambiente in tempo reale. La combinazione di visione artificiale avanzata, profondità spaziale e feedback tattile permette al robot di interpretare ciò che lo circonda e di modificare il proprio comportamento di conseguenza, affrontando situazioni non previste in fase di progettazione.

Dal punto di vista pratico, ciò significa che Onero non si limita a eseguire ordini, ma costruisce una comprensione dello spazio domestico. La presenza di numerosi gradi di libertà nei movimenti consente interazioni più naturali con oggetti e superfici, riducendo il rischio di gesti imprecisi o meccanici.

Un elemento chiave del progetto è l’integrazione con l’ecosistema SwitchBot. OneroH1 non è concepito come un’isola, ma come un nodo centrale capace di coordinarsi con dispositivi già presenti in casa. In questa visione di Smart Home 2.0, l’intelligenza non è concentrata in un unico punto, ma distribuita tra sensori, attuatori e sistemi di automazione. Il robot diventa così un interprete fisico della casa intelligente, in grado di tradurre dati e stati digitali in azioni concrete. Restano ancora aperti i temi legati a prezzo e disponibilità. Ma il messaggio è ormai chiaro. La robotica domestica non è più solo una promessa futuristica, e SwitchBot vuole essere parte attiva di questa transizione.