Meta entra nella robotica umanoide con investimenti da record

Meta ha deciso di puntare forte sulla robotica umanoide, investendo risorse enormi per sviluppare automi dotati di intelligenza artificiale. Secondo Bloomberg, l’azienda ha creato un team dedicato all’interno della divisione Reality Labs per lavorare su robot in grado di assistere le persone nelle attività quotidiane, a partire dalle faccende domestiche. L’obiettivo finale? Diventare un riferimento nel settore e fornire tecnologie di base – come software, sensori e AI – a produttori terzi, un po’ come ha fatto Google con Android nel mondo degli smartphone.

Meta sfida Apple nella corsa alla robotica umanoide

Per Meta, si tratta di una scommessa importante. Nel 2025 prevede di investire circa 60 miliardi di euro su AI, robotica e realtà virtuale, cercando di colmare il gap con aziende più avanti nello sviluppo di queste tecnologie. L’azienda conta sulla sua esperienza con l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata per accelerare il processo, sviluppando internamente alcuni componenti hardware e collaborando con aziende specializzate per la costruzione di prototipi.

La competizione, però, non manca. Apple è già al lavoro su progetti simili e si sta muovendo su due fronti: da un lato, sta esplorando il concetto di robot umanoidi, che però restano lontani dal debutto sul mercato, dall’altro, punta su robot più semplici, come un assistente da tavolo con display e braccio robotico, che potrebbe arrivare tra il 2026 e il 2027.

Di recente, alcuni ricercatori Apple hanno presentato un prototipo di robot dal design ispirato a una lampada, capace di movimenti fluidi e interazioni più naturali. Ma la strada è ancora lunga: oltre alle sfide tecniche, restano aperti molti interrogativi su sicurezza, privacy e accettazione sociale di macchine sempre più simili agli esseri umani.

L’interesse per la robotica umanoide sta crescendo rapidamente, e il mercato è destinato a esplodere nei prossimi anni. Le previsioni parlano di un giro d’affari che passerà dai 2 miliardi di dollari del 2024 a oltre 13 miliardi nel 2029. Se Meta riuscirà a trasformare la sua visione in realtà, potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista in un settore ancora tutto da definire.