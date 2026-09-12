Svizzera, 370.000 bunker antiatomici per tutta la popolazione

Con oltre 370.000 bunker antiatomici sparsi tra cantine di condomini, montagne e strutture pubbliche, la Svizzera dispone di posti al riparo sufficienti ad ospitare l’intera popolazione del paese. Non è un numero venuto fuori per caso, e nemmeno il risultato di una corsa recente al riparo: la regola che regge tutto l’impianto è semplice e nasce durante la Guerra Fredda, ovvero un posto in rifugio per ogni abitante. Un principio rimasto scritto nero su bianco per decenni e mai davvero archiviato, nemmeno quando lo scenario internazionale sembrava essersi rilassato.

Il risultato è un sistema di protezione civile che in giro per il mondo ha pochi paragoni, costruito con la logica tipicamente elvetica della preparazione silenziosa. Nessun proclama, nessuna esibizione muscolare, solo una rete capillare di rifugi pensata per funzionare nel momento peggiore. E oggi, con le tensioni internazionali tornate a salire, la Confederazione ha ribadito l’impegno a garantire ai cittadini questa forma di protezione di ultima istanza.

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Una regola nata nella Guerra Fredda e mai abbandonata

La formula “un posto in rifugio per abitante” è il cuore della strategia svizzera fin dagli anni della contrapposizione tra blocchi. All’epoca la minaccia nucleare era una possibilità concreta nella percezione collettiva, e la risposta del paese non fu limitata a qualche struttura militare riservata a pochi. La scelta fu opposta: costruire ovunque, in modo diffuso, così che nessuno restasse fuori. È per questo che i bunker svizzeri non si trovano soltanto in luoghi remoti o strategici, ma sotto edifici residenziali normalissimi, in quartieri qualunque, spesso a pochi metri da dove le persone vivono tutti i giorni.

Quella scelta ha prodotto un patrimonio infrastrutturale enorme, che il tempo non ha cancellato. Molti di questi spazi, nei decenni più tranquilli, hanno avuto vite parallele come depositi, magazzini o locali di servizio. La funzione originaria però non è mai stata revocata, e la protezione civile svizzera ha continuato a considerarli parte integrante del sistema di sicurezza nazionale.

Perché il tema torna d’attualità

L’aumento delle tensioni internazionali degli ultimi tempi ha riportato al centro del dibattito una domanda che sembrava appartenere al passato, cioè quanto sia realistico proteggere una popolazione intera in caso di emergenza grave. La Svizzera ha risposto confermando la propria linea storica, senza cambiare filosofia: mantenere la capacità di offrire riparo a tutti, come misura estrema, da attivare solo se davvero necessario.

C’è un aspetto che colpisce in questa vicenda, ed è la continuità. Mentre in molti paesi le infrastrutture della Guerra Fredda sono state smantellate, dimenticate o trasformate in attrazioni turistiche, qui la manutenzione del sistema è proseguita come una voce ordinaria della gestione pubblica. Un approccio che oggi, alla luce del clima geopolitico, appare meno anacronistico di quanto potesse sembrare vent’anni fa.

Il numero, del resto, parla da solo. Oltre 370.000 strutture significano una densità difficile da immaginare per chi vive altrove, e significano soprattutto che la promessa fatta ai cittadini decenni fa continua a reggere. Non un piano teorico su carta, ma spazi fisici già esistenti, già censiti, pronti a essere utilizzati. La sicurezza nazionale, in Svizzera, passa anche da lì sotto, dove nessuno guarda quasi mai.