Batterie LFP di quarta generazione: oltre 200 Wh/kg dalla Cina

Le batterie LFP stanno per fare un altro passo avanti, e la notizia arriva dalla Cina: è in arrivo una quarta generazione di celle al litio ferro fosfato ad alta compattezza, capace di superare i 200 Wh/kg. Un numero che, tradotto in termini pratici, significa più chilometri percorribili a parità di peso e ingombro, soprattutto sulle auto elettriche di fascia accessibile, quelle che finora hanno dovuto accontentarsi di autonomie meno generose rispetto ai modelli premium.

Il dettaglio interessante non riguarda soltanto la densità energetica. Insieme al salto tecnologico, i produttori cinesi stanno accelerando anche sulle cadenze di produzione, il che vuol dire volumi maggiori e tempi più rapidi per portare queste celle dentro le vetture. Due movimenti paralleli che, sommati, rafforzano una chimica già ampiamente dominante sul mercato interno cinese.

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Perché i 200 Wh/kg contano davvero

La densità energetica è, in sostanza, la quantità di energia che una cella riesce a immagazzinare per ogni chilogrammo di peso. Più il valore sale, meno materiale serve per ottenere la stessa autonomia. Fino a oggi il litio ferro fosfato ha portato con sé un compromesso ben noto: grande solidità, costi contenuti, longevità elevata, ma valori di densità inferiori rispetto alle chimiche più sofisticate. Superare la soglia dei 200 Wh/kg con celle ad alta compattezza significa erodere proprio quel divario, senza rinunciare al vantaggio economico che ha reso l’LFP così popolare.

Per il mercato delle auto elettriche economiche l’impatto è tangibile. Sono i modelli in cui ogni euro di risparmio sul pacco batteria conta, e in cui la scelta della chimica LFP è quasi obbligata. Se quelle stesse celle iniziano a offrire più energia a bordo, il prodotto finale diventa competitivo su un fronte, l’autonomia, dove storicamente aveva qualcosa da recuperare. Non serve immaginare rivoluzioni: basta pensare a un’utilitaria elettrica che, con lo stesso pacco e lo stesso prezzo, percorre qualche decina di chilometri in più.

Il confronto con le celle NMC resta aperto

Detto questo, la quarta generazione LFP non ribalta gli equilibri. Le celle NMC, basate su nichel, manganese e cobalto, restano il riferimento per il segmento più alto del mercato, dove la priorità è spremere la massima energia possibile da ogni chilo di batteria. Il posizionamento delle due tecnologie continua quindi a essere piuttosto definito: LFP per volumi, costi e durata, NMC per le prestazioni di vertice e per le auto in cui l’autonomia dichiarata è un argomento di vendita centrale.

Quello che cambia è la prospettiva temporale. Una chimica che sembrava avviata verso una fase di maturità stabile trova invece un nuovo margine di sviluppo, e questo prolunga la sua carriera industriale. Con la produzione che sale di ritmo e le prestazioni che migliorano, l’LFP consolida la posizione di tecnologia di riferimento per la mobilità elettrica di massa, in Cina prima di tutto ma con effetti che si vedranno anche altrove, dato il peso dei produttori cinesi nella catena di fornitura globale.

Cosa aspettarsi sulle strade europee

L’Europa guarda con attenzione a questi sviluppi per una ragione semplice: molte delle vetture elettriche accessibili vendute nel continente montano celle LFP di origine cinese, sia su modelli di marchi asiatici sia su auto firmate da costruttori occidentali. Un miglioramento della densità energetica alla fonte si riflette quindi, con i tempi fisiologici dello sviluppo automobilistico, sui prodotti che arrivano nelle concessionarie.

Il punto di equilibrio, per chi progetta un’auto elettrica, è sempre lo stesso: quanta energia serve, quanto pesa, quanto costa. Le nuove celle al litio ferro fosfato spostano leggermente quel punto a favore delle soluzioni economiche, mantenendo intatti i vantaggi di robustezza e ciclo di vita che hanno reso questa chimica così diffusa. E lo fanno mentre le linee di produzione girano più veloci, aumentando la disponibilità sul mercato.