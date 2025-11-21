Svelato il nome di Android 17 grazie a Canary

La scoperta arriva dall’ultima build del canale Android Canary. Il codice interno cita chiaramente il nome “Cinnamon_bun”. L’indicazione rappresenta una conferma quasi ufficiale del dolce scelto per Android 17. La nuova release stabile dovrebbe arrivare entro il secondo trimestre del 2026. Il riferimento alle girelle alla cannella circola già da agosto. Ora però la prova nasce direttamente dai file di sistema. L’insider Mishaal Rahman ha individuato il nome nel pacchetto android.os.build. L’informazione suggerisce un avanzamento concreto dello sviluppo. Google ha modificato profondamente il percorso tecnico del sistema operativo. La fase delle Developer Preview è stata rimossa. Il programma Canary fornisce build anticipate durante l’intero anno. Le versioni mensili anticipano molte novità sotto il cofano. La build 2511 funge da equivalente della vecchia Developer Preview iniziale. Il codice interno assegna ad Android 17 un livello API provvisorio fissato a 10000.

Il numero è fittizio ma indica un salto verso il livello 37. L’avanzamento rispetterebbe la progressione naturale dopo Android 16. Le anticipazioni alimentano l’interesse degli sviluppatori. La piattaforma riceverà miglioramenti già individuati nelle build preliminari. Le funzioni scoperte mostrano un sistema operativo in pieno rinnovamento. Il ritmo di lavoro sembra quindi molto intenso. Le conferme ufficiali arriveranno comunque in seguito. La vera presentazione del dolce associato avverrà con la Beta 1. Quel passaggio è previsto per gennaio 2026.

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Un percorso di sviluppo di Android 17 ormai più trasparente

Lo sviluppo di Android 17 procede già da mesi. Le modifiche del ciclo di lavoro hanno cambiato la percezione esterna. Gli utenti hanno accesso precoce alle novità interne. Le funzioni emergono progressivamente attraverso versioni mensili. Questo metodo offre una visione più chiara dello stato reale del progetto. Google punta su aggiornamenti graduali e controllati. L’obiettivo è ridurre incertezze e frammentazioni.

Le innovazioni già individuate anticipano miglioramenti strategici. Molte ottimizzazioni riguardano sicurezza e prestazioni. Le build successive mostreranno ulteriori passi avanti. Android 17 nasce quindi con una base solida e ben strutturata. Il 2026 si annuncia come un anno decisivo per l’intero ecosistema. Il percorso adottato favorisce stabilità e chiarezza. Il robottino verde sembra pronto per un nuovo ciclo evolutivo.