Android Canary 2509: su Pixel arrivano i widget sulla schermata di blocco

Android

Nella serata di giovedì 25 settembre 2025, Google ha rilasciato la build Android Canary 2509, disponibile per tutti gli utenti iscritti al Canary Release Channel e in possesso di un Pixel compatibile. Si tratta della quarta anteprima distribuita su questo canale, che come noto anticipa in parte ciò che vedremo sulle future versioni di Android.

A differenza delle release Beta, le build Canary sono meno stabili e pensate soprattutto per gli sviluppatori, motivo per cui Google non fornisce un changelog ufficiale. Tuttavia, installando la nuova build sono già emerse alcune novità interessanti — tra passi avanti e qualche ripensamento.

Widget sulla schermata di blocco

La novità più visibile riguarda l’arrivo dei widget sulla lockscreen, con il supporto alla cosiddetta modalità Hub. Si tratta di un’evoluzione già intravista su Android 16 QPR2 e che ora approda anche sui Pixel Canary. I widget possono essere aggiunti e gestiti esattamente come quelli della Home: ridimensionabili, spostabili e organizzabili su più pagine. La schermata di selezione è stata ottimizzata graficamente e appare più pulita, con font e pulsanti proporzionati e meglio integrati. In pratica, gli utenti potranno consultare informazioni e interagire con alcuni widget senza dover sbloccare il telefono, ampliando la flessibilità della schermata di blocco.

Accessibilità: stop agli effetti di sfocatura

Un’altra novità riguarda l’accessibilità: arriva infatti l’opzione “Riduci gli effetti di sfocatura”, disponibile in Impostazioni > Accessibilità > Colore e movimento. Questa funzione consente di disattivare rapidamente le sfocature introdotte dal Material You Expressive, migliorando leggibilità e fluidità dell’interfaccia. È in sostanza un’alternativa semplificata rispetto all’opzione sviluppatore che permetteva di bloccare manualmente le trasparenze delle finestre.

Aggiornamento al kernel

Android Canary 2509 introduce anche un piccolo aggiornamento al kernel, insieme a un avanzamento nella versione della banda di base. Non mancano però bug grafici evidenti: alcune voci delle impostazioni, come “Versione banda di base” e “Numero build”, non sono correttamente integrate nel design a tessere tipico di Google. Come già visto nella Beta 2 di Android 16 QPR2, anche su Canary torna il nuovo design Material 3 Expressive per la sezione Sicurezza e privacy. Le varie voci sono organizzate in blocchi a tessere, con un layout più chiaro e coerente con il resto dell’interfaccia.

Live Caption di nuovo al suo posto

Con la build 2509, Google ha ripristinato il pulsante dei Sottotitoli in tempo reale nella posizione originaria, subito sotto il cursore del volume. La scelta di spostarlo nel menù esteso con Android 15 non era piaciuta, e ora sembra che Big G abbia ascoltato i feedback degli utenti. Un cambiamento inatteso riguarda Connessione Salute: la funzione di rilevamento passi, introdotta con la build 2508, è stata rimossa. Non è chiaro se si tratti di una decisione definitiva o di un semplice test lato server: non è quindi da escludere che il contapassi possa tornare in una futura release.

Descrizioni più chiare nelle impostazioni

Infine, Android Canary 2509 introduce descrizioni esplicative sotto alcune voci delle impostazioni di sistema, rendendo più chiara la loro funzione per l’utente finale. Anche in questo caso si tratta di un allineamento con quanto già visto su Android 16 QPR2.