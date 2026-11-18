La febbre da GTA 6 sta già lasciando il segno sulle reti internet del Regno Unito, nonostante il gioco non sia ancora uscito. A mettere sotto pressione le infrastrutture britanniche sono stati i preload, cioè i download anticipati che permettono di avere il titolo pronto sulla propria console prima del debutto ufficiale. Tutto questo avviene in un clima di attesa che ha pochi paragoni. Ci sono aziende che offrono ai dipendenti giorni liberi retribuiti per dedicarsi al nuovo lavoro di Rockstar Games, mentre alcune analisi parlano di ricavi già oltre i 900 milioni di euro per quello che viene considerato il titolo più atteso del decennio.

Il motivo di un traffico così intenso non è difficile da capire. Ogni copia del gioco pesa intorno ai 212 GB, una quantità di dati notevole che, moltiplicata per tutti i giocatori impegnati a scaricarla negli stessi giorni, diventa un carico importante per qualsiasi infrastruttura. Secondo le ultime stime, in questi giorni si sono visti picchi di traffico superiori a quelli registrati con l’arrivo delle nuove stagioni di Fortnite e perfino durante i principali eventi sportivi disponibili in streaming. Un paragone che rende bene l’idea di quanto il nuovo capitolo della serie sia capace di muovere numeri fuori scala ancora prima di arrivare sugli scaffali.

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Le previsioni di Openreach si sono avverate

Già alla fine di ottobre Trevor Linney, direttore della divisione Network Technology di Openreach, la società che gestisce la più grande rete a banda larga del Regno Unito, aveva previsto un’impennata della domanda in occasione dell’apertura dei download anticipati di GTA 6. Quella previsione si è poi puntualmente verificata. Il 10 novembre il traffico è stato mediamente del 33% più elevato rispetto a un normale martedì, per un totale di 378 petabyte complessivi transitati sulla rete.

Il dato forse più interessante riguarda però la distribuzione oraria. I picchi più alti non sono arrivati nelle ore serali ma durante la notte, soprattutto nella fascia compresa tra le 3 e le 5. In quell’intervallo il volume dei dati ha quasi raggiunto il doppio della media, sempre prendendo come riferimento l’andamento abituale della rete in quelle stesse ore.

Nuovo record per Virgin Media O2 e qualche rallentamento per i piccoli operatori

Uno scenario del tutto simile è stato descritto da Virgin Media O2. Nella prima ora di preload il traffico sulla rete dell’operatore è aumentato del 51,6% rispetto allo stesso periodo della settimana precedente. Alla fine della giornata il gestore aveva anche messo a segno un nuovo record assoluto, superiore del 3,8% rispetto al primato fino a quel momento imbattuto.

Il termine di paragone non è affatto banale. Il precedente massimo risaliva infatti alla finale di Champions League tra Arsenal e Atlético Madrid, uno degli eventi sportivi più seguiti. Il fatto che lo scaricamento di un videogioco sia riuscito a superarlo restituisce in modo piuttosto chiaro la dimensione dell’attesa che circonda il titolo di Rockstar Games.

Non tutti gli operatori hanno assorbito l’ondata con la stessa facilità. Alcune realtà più piccole, come YouFibre, hanno avuto qualche difficoltà a gestire il carico, con rallentamenti e un calo generale della qualità del servizio che si è protratto per diverse ore.

Fonte: TecnoAndroid