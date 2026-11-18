Le auto cinesi non viaggiano più soltanto a bordo delle navi cargo dirette verso i porti di mezzo mondo. I costruttori della Cina vogliono ormai mettere radici industriali stabili nei principali mercati globali, e da BYD a Chery, passando per Geely, Great Wall Motors, SAIC, Leapmotor e Xpeng, ciascun gruppo sta seguendo una strada diversa per conquistare clienti, aggirare le barriere commerciali e avvicinarsi il più possibile agli automobilisti locali.

La nuova geografia dell’automotive mescola fabbriche di proprietà, joint venture, accordi con partner stranieri e assemblaggio di componenti. Il ragionamento alla base è piuttosto lineare. Spedire vetture già finite dalla Cina non basta più nel momento in cui i governi introducono dazi o chiedono investimenti produttivi sul proprio territorio.

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Ecco perché le aziende vanno a caccia di stabilimenti esistenti da rilevare, stringono alleanze con gruppi internazionali e spostano gradualmente all’estero una parte della produzione. Non c’è però una spartizione rigida dei mercati. I marchi cinesi si fanno concorrenza tra loro e spesso scelgono modelli di espansione differenti in base ai costi, alle regole e alle opportunità offerte da ogni singolo Paese.

La strategia dei costruttori cinesi

Il quadro emerge da un minuzioso rapporto di JPMorgan che mette a confronto la capacità produttiva estera dichiarata e i sistemi di localizzazione dei principali gruppi. Per BYD si parla di una capacità annua fuori dai confini nazionali compresa tra circa 650.000 e 800.000 veicoli, per Chery di circa 630.000, per Great Wall di una cifra che oscilla tra 260.000 e 330.000 e per SAIC di oltre 250.000 unità. Va ricordato comunque che capacità installata, progetti pianificati e volumi effettivamente realizzati sono tre cose ben distinte.

Questa fotografia combacia con la tendenza registrata dall’Agenzia internazionale dell’energia. Nel 2025 le esportazioni cinesi di auto elettriche sono raddoppiate rispetto all’anno precedente, mentre in Europa le vendite di modelli a batteria prodotti in Cina sono cresciute di quasi il 50%, arrivando a circa 940.000 unità.

Sempre nel 2025 oltre metà delle vendite estere di vetture elettriche cinesi si è concentrata fuori dall’Europa e dagli Stati Uniti, con aumenti particolarmente marcati nel Sud Est Asiatico, in Medio Oriente e in America Latina. Nello stesso anno la Cina ha esportato complessivamente 8,32 milioni di veicoli verso più di 200 Paesi e regioni, e i suoi gruppi automobilistici hanno investito in progetti produttivi in oltre 80 mercati. La pressione della concorrenza interna e il bisogno di dipendere meno dalle esportazioni di auto finite stanno accelerando la trasformazione da semplici venditori a veri produttori internazionali.

La mappa globale delle auto cinesi

Guardando dove finiscono gli investimenti, le differenze tra i vari gruppi diventano evidenti. BYD ha messo in piedi una rete produttiva che tocca Thailandia, Brasile e Ungheria, così da servire più da vicino alcuni mercati strategici, e a questa si aggiunge un progetto in Uzbekistan portato avanti tramite una joint venture. Chery invece alterna stabilimenti propri, collaborazioni e assemblaggio locale. Tra le iniziative più interessanti ci sono quelle in Malesia, Spagna e Thailandia, affiancate da accordi o lavorazioni in Brasile e Vietnam e dall’assemblaggio in Indonesia.

Great Wall Motors concentra una parte della sua presenza industriale in Thailandia, Russia e Brasile, mentre SAIC punta su Thailandia e India e ricorre a formule di assemblaggio anche in altri Paesi. C’è poi chi preferisce appoggiarsi a partner già ben radicati. Leapmotor lavora con Stellantis per produzione e distribuzione fuori dalla Cina, mentre Xpeng ha sfruttato accordi produttivi con Magna in Europa e ha avviato attività di assemblaggio in Indonesia e Malesia.

Geely dal canto suo può contare anche sulla propria rete internazionale fatta di partecipazioni e marchi come Volvo e Polestar. L’obiettivo condiviso da tutti è accorciare tempi e costi di ingresso, adattarsi alle normative locali e limitare il peso dei dazi. La localizzazione però non porta automaticamente un vantaggio, perché una fabbrica deve raggiungere volumi sufficienti, poter contare su fornitori affidabili e trovare una domanda stabile. La Cina insomma non esporta più soltanto automobili, ma porta oltre confine anche capitale, tecnologia e organizzazione produttiva.

Fonte: TecnoAndroid