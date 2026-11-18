La paura dei cloni generati dall’IA si sta diffondendo rapidamente tra gli sviluppatori indipendenti. Molti temono che qualcun altro possa prendere un’idea originale, replicarla in poco tempo con gli strumenti di intelligenza artificiale generativa e arrivare sul mercato per primo. Un’analisi dedicata al tema prova però a ridimensionare l’allarme. Il rischio esiste ma non colpisce tutti i videogiochi indie allo stesso modo, e soprattutto non dovrebbe spingere nessuno ad abbandonare un progetto o a rinunciare alla normale attività promozionale.

Il punto di partenza è una dinamica piuttosto nota a chi frequenta Steam. Il primo titolo di qualità che riesce a raggiungere il pubblico con una demo ha buone probabilità di catalizzare l’attenzione, mentre chi arriva dopo rischia di portarsi dietro l’etichetta dell’imitatore. Da qui nasce una serie di consigli molto pratici. La pagina del gioco andrebbe preparata con largo anticipo, possibilmente almeno sei mesi prima dell’uscita. Poi conviene pubblicare una demo, partecipare allo Steam Next Fest e presentarsi al lancio con quante più liste dei desideri possibile.

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Per i progetti più esposti c’è un accorgimento in più, cioè tenere pronta una versione dimostrativa da rendere disponibile in fretta nel caso in cui inizino a spuntare delle copie. Una sorta di piano di emergenza, insomma, che evita di farsi trovare impreparati proprio nel momento più delicato.

Le caratteristiche che rendono un gioco facile da copiare

L’analisi individua quattro elementi che rendono un titolo più vulnerabile alla clonazione. Il primo riguarda i giochi costruiti attorno a un singolo espediente, ovvero una trovata capace di catturare subito l’interesse ma tutto sommato semplice da riprodurre. L’esempio citato è Don’t Scream, dove il giocatore deve collegare un microfono e muore nella partita se urla nella realtà. Va fatta però una distinzione tra questi trucchi e i veri tratti distintivi del gameplay. The King is Watching, per esempio, sviluppa la propria idea attraverso sistemi più articolati, difficili da capire e da replicare osservando soltanto una presentazione.

Il secondo fattore è l’identità visiva. Uno stile grafico generico, molto comune nei simulatori e in alcuni giochi di pulizia, offre pochi appigli per distinguere un prodotto dalla concorrenza. Una direzione artistica riconoscibile invece rende più complicato imitare un progetto senza che le somiglianze saltino subito all’occhio.

Generi consolidati, sistemi complessi e il caso Banana

Il terzo elemento è l’appartenenza a generi molto consolidati, le cui meccaniche e convenzioni sono già familiari al pubblico. Il quarto riguarda i giochi fondati soprattutto su sistemi e su contenuti che nascono dall’interazione tra le meccaniche, potenzialmente più esposti rispetto alle esperienze narrative costruite in modo artigianale. Non si tratta comunque di una regola assoluta. Dwarf Fortress dimostra come una simulazione profonda e piena di situazioni imprevedibili possa risultare estremamente difficile da clonare.

Il messaggio di fondo è un invito a non prendere decisioni affrettate per timore dell’IA. Viene ricordato a questo proposito il caso di Banana, il semplicissimo gioco gratuito basato sul cliccare su una banana che nel 2024 attirò un’enorme attenzione su Steam. I tentativi successivi di replicarne il successo, con titoli dedicati a uova, hamburger e dollari, non ottennero risultati paragonabili.

Agli sviluppatori indie arriva quindi un consiglio preciso. Prepararsi all’eventuale comparsa di imitatori è sensato, ma senza nascondere i propri giochi, cancellare le demo o smettere di sviluppare.

Fonte: TecnoAndroid