Microsoft ha confermato che gli aggiornamenti di sicurezza di novembre 2026 non riescono a installarsi correttamente su una parte dei sistemi Windows 11. Il problema riguarda in particolare i computer che in precedenza avevano ricevuto l’aggiornamento di anteprima di ottobre, e arriva dopo un’ondata di segnalazioni piuttosto estesa da parte degli utenti. Al centro della vicenda c’è il pacchetto KB5132061, che in molti casi si blocca a metà dell’installazione e poi restituisce un messaggio di errore.

Gli utenti coinvolti hanno descritto una dinamica abbastanza ricorrente. Il processo parte normalmente, poi si ferma a un certo punto e a quel punto compaiono i codici 0x800f0989 oppure 0x800f0993. In altre parole l’aggiornamento non arriva mai a destinazione, e il sistema rimane in una sorta di limbo che di certo non aiuta chi cerca di tenere il proprio PC protetto.

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Cosa ha spiegato Microsoft sul problema

In una comunicazione di servizio l’azienda di Redmond ha chiarito i contorni della questione. Secondo quanto dichiarato, durante il tentativo di installare l’aggiornamento di sicurezza di novembre 2026 alcuni dispositivi potrebbero non riuscire a completare la procedura. Le macchine interessate potrebbero provare a installare l’aggiornamento più e più volte, oppure mostrare i codici di errore 0x80070306, 0x800f0989 o 0x800f0993.

Il dettaglio più rilevante riguarda però l’origine del guasto. Microsoft ha precisato che il problema tocca un numero limitato di dispositivi, cioè quelli su cui era stato installato l’aggiornamento di anteprima non di sicurezza di ottobre 2026, identificato come KB5127936. I computer che non avevano scaricato quell’anteprima non sono coinvolti in alcun modo, e questo restringe parecchio il campo delle macchine a rischio.

La buona notizia è che non servirà fare nulla. Microsoft ha comunicato agli amministratori IT che i problemi di installazione si risolveranno automaticamente per tutti i clienti coinvolti entro la mattina di venerdì, e che gli utenti finali non devono intervenire in prima persona per ricevere la correzione. Tutti i dispositivi colpiti dovrebbero essere sistemati nell’arco di 24 o 48 ore a partire dall’11 novembre 2026 alle 10 del mattino, ora del Pacifico. Una volta ricevuta la riparazione, il computer scaricherà e installerà in automatico l’aggiornamento di novembre attraverso Windows Update. Per chi dovesse ancora registrare problemi dopo 48 ore, l’indicazione rivolta agli amministratori è quella di contattare il supporto Microsoft.

Un anno complicato per gli aggiornamenti di Windows 11

Non si tratta della prima volta, va detto. Dall’inizio dell’anno Microsoft si è trovata più volte a gestire intoppi legati all’installazione degli aggiornamenti di Windows, e il caso di novembre si aggiunge a una lista ormai piuttosto lunga. A marzo l’azienda era stata costretta a ritirare un aggiornamento di anteprima non di sicurezza per Windows 11, il KB5079391, che durante l’installazione generava errori 0x80073712.

Pochi mesi dopo, a maggio, era stato il turno dell’aggiornamento di sicurezza di quel mese, il KB5089549. In quel caso Microsoft aveva dovuto correggere i fallimenti di installazione e gli errori 0x800f0922 che comparivano durante la distribuzione del pacchetto su Windows 11.

Anche giugno non era passato liscio. L’azienda aveva avvisato gli utenti della possibilità di incontrare difficoltà nell’installazione degli ultimi aggiornamenti mensili, con la comparsa degli errori 0x80073712 o 0x800f0993 su alcuni dispositivi passati alle versioni 24H2 o 25H2 di Windows 11. Un codice, quest’ultimo, che ritorna anche nella vicenda legata al pacchetto KB5132061 di novembre.

Fonte: TecnoAndroid