Occhiali Android XR Samsung: spuntano nell’app Galaxy Wearable

Gli occhiali Android XR di Samsung sembrano ormai a un passo dal debutto. Questo finale di 2026 si sta rivelando particolarmente vivace per il mondo degli occhiali intelligenti e, dopo l’arrivo dei modelli firmati Meta, compreso quello dotato di display integrato, anche il colosso sudcoreano si prepara a portare sul mercato i suoi primi dispositivi di questo tipo. Non si tratta più di semplici indiscrezioni sparse, perché adesso c’è un elemento molto concreto a dare forza alle voci, e arriva direttamente da un’applicazione che molti utenti Samsung conoscono bene.

Il segnale più chiaro è legato all’ultimo aggiornamento di Galaxy Wearable, che aggiunge un tassello importante a tutto il progetto. All’interno dell’app sono infatti comparsi i riferimenti necessari per abbinare gli Intelligent Eyewear allo smartphone. Ed è proprio questo il dettaglio che fa pensare a un lancio ormai vicino, visto che di solito il software viene preparato quando l’hardware è praticamente pronto a uscire.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Le montature di Gentle Monster e Warby Parker spuntano nell’app

Insieme alle stringhe dedicate al collegamento con il telefono, nel codice dell’applicazione sono apparse anche le immagini di diverse montature. Nello specifico si tratta di quelle sviluppate insieme a Gentle Monster e Warby Parker, i due marchi dell’occhialeria scelti come partner per dare forma ai nuovi occhiali smart. Una scelta che punta chiaramente sull’aspetto estetico, oltre che su quello tecnologico, perché l’idea è offrire prodotti da indossare ogni giorno e non soltanto gadget per appassionati.

Tra i file scovati figurano poi numerose varianti di forme, colori e lenti. Un ventaglio piuttosto ampio, quindi, che lascia intendere come Samsung voglia proporre più alternative per adattarsi ai gusti di un pubblico variegato. La famiglia legata a Gentle Monster è identificata dal nome in codice Jinju, un’etichetta interna che per ora resta l’unico indizio sulla denominazione di questa linea.

Lancio a dicembre, ma i preordini partiranno prima

Sul fronte delle tempistiche le cose sono ormai abbastanza definite. Gli stessi partner hanno confermato qualche giorno fa che il lancio a dicembre è l’obiettivo fissato per questi modelli. C’è però un aspetto interessante, perché i preordini si apriranno in anticipo rispetto alla commercializzazione vera e propria. Chi è interessato agli occhiali Android XR di Samsung potrà quindi prenotarli prima che arrivino effettivamente sugli scaffali. Per quanto riguarda la gestione quotidiana, Galaxy Wearable avrà un ruolo centrale. L’app, già usata per controllare smartwatch e auricolari della casa coreana, permetterà di collegare anche gli occhiali e di configurarli direttamente dal telefono. Un approccio coerente con l’ecosistema Galaxy, che concentra in un’unica applicazione tutti gli accessori indossabili del marchio. Così gli Intelligent Eyewear andranno ad affiancarsi agli altri dispositivi già presenti, con una procedura di abbinamento che dovrebbe risultare familiare a chi possiede un Galaxy Watch o un paio di Galaxy Buds.

Fonte: TecnoAndroid