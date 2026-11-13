Digitale terrestre, Rai 1 e Rai 2 possono toccare 9,5 Mbps

Nei primi giorni di novembre la piattaforma del digitale terrestre ha ricevuto un aggiornamento che tocca da vicino il bitrate dei canali TV nazionali in tutta Italia. Oltre alle informazioni NIT dei multiplex, già ritoccate, è cambiata anche la quantità di dati che ogni emittente ha a disposizione per trasmettere video e audio. Si tratta di un dettaglio tecnico che però incide sulla qualità delle immagini che arrivano sugli schermi di casa. I numeri più interessanti riguardano i due multiplex della Rai, il Mux R e il Mux A, entrambi con 19,91 Mbps disponibili.

Mux R Rai, la banda cambia a seconda dei TGR attivi

Il Mux R Rai ospita le tre reti principali insieme a Rai News 24, e la sua gestione è tutt’altro che statica. La banda viene infatti ridistribuita in base alle edizioni del TGR attive in quel momento, e le configurazioni rilevate sono cinque. Nella prima, con tutti i telegiornali regionali accesi, Rai 1 e Rai 2 in HD viaggiano a 3,10 Mbps in 1920x1080i con codifica MPEG 4. Rai 3 TGR Piemonte e Rai 3 TGR Lombardia restano a 3,10 Mbps ma scendono a 1280x720p, mentre il TGR Emilia Romagna si ferma a 1,56 Mbps in definizione standard 720x576i. Rai News 24 si accontenta di 0,90 Mbps e Rai 3 HD, sul canale 103, oscilla tra 1,51 e 1,52 Mbps.

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Le cose cambiano parecchio quando resta attivo il solo TGR Piemonte HD. In questo scenario il bitrate di Rai 1 e Rai 2 può spaziare tra 2,40 e 4,50 Mbps, la Lombardia, l’Emilia Romagna e Rai 3 HD passano a 1920x1080i con valori compresi fra 1,60 e 4,80 Mbps e Rai News 24 arriva fino a 1,30 Mbps. Con Piemonte e Lombardia accesi insieme, invece, le due ammiraglie si muovono tra 2,40 e 3,50 Mbps e il segnale dell’Emilia Romagna e di Rai 3 HD si colloca tra 1,40 e 2,60 Mbps.

Il caso più vistoso è quello con il TGR Emilia Romagna attivo. Qui Rai 1 e Rai 2 partono da 2,40 Mbps e toccano un massimo di 9,50 Mbps, mentre Piemonte, Lombardia e Rai 3 HD lavorano in Full HD interlacciato tra 2,40 e 5,50 Mbps. L’ultima configurazione, con la sola Lombardia in HD, ricalca in buona parte la seconda ma a ruoli invertiti. La Lombardia resta a 3,10 Mbps in 1280x720p e il Piemonte sale in 1920x1080i con valori tra 1,60 e 4,80 Mbps.

Sul fronte delle tracce audio non si registrano stravolgimenti. Rai 1 conserva quattro flussi, tra cui uno stereo a 192 kbps e uno AC3 a 384 Kbps capace di gestire fino a cinque canali. Rai 2 propone invece una traccia AC3 da 128 Kbps affiancata da due flussi MPEG1 Layer II, uno mono da 64 kbps e uno stereo da 128 kbps. Le varie edizioni di Rai 3 si limitano a due tracce, stereo e mono.

Mux A Rai, i canali tematici e Rai Sport HD

Sull’altro multiplex della tv pubblica, il Mux A Rai, trovano spazio i canali tematici. Rai 4, Rai 5 e Rai Premium trasmettono in definizione standard 720x576i con un flusso variabile tra 0,60 e 3,10 Mbps e tre tracce audio ciascuno. Rai Movie HD, presente sui canali 24 e 524, sale a 1280x720p con valori compresi tra 1,50 e 3,70 Mbps e una traccia AC3 a 384 Kbps. Per il pubblico più giovane Rai Gulp oscilla tra 0,60 e 3,80 Mbps, mentre Rai YoYo parte da 0,40 per arrivare a 3,10 Mbps, sempre in SD. Il quadro si chiude con Rai Sport HD, al numero 58 del telecomando, che trasmette in 1920x1080i con un bitrate variabile tra 3,00 e 9,40 Mbps.

Fonte: TecnoAndroid