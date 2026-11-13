ChatGPT, 7 plugin contro la noia: da AllTrails a Ticketmaster

Un sabato pomeriggio di pioggia, la serie seguita con passione finita già da tre episodi e uno smartphone che non propone nulla di stimolante. Succede a chiunque, e più spesso di quanto si ammetta. La noia non nasce dalla mancanza di cose da fare ma dal fatto che in quel preciso momento non ne affiora nemmeno una. Ed è proprio qui che entrano in gioco i plugin di ChatGPT, capaci di trasformare il chatbot in un piccolo organizzatore del tempo libero.

Queste estensioni collegano l’assistente a servizi reali come sentieri escursionistici, biglietterie, mercati artigianali e archivi di fumetti. Il risultato è che al posto delle solite risposte generiche arrivano proposte concrete. Sono sette strumenti, ognuno con un modo diverso di ammazzare il tempo, e per ciascuno esistono richieste già pronte da usare.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Sentieri, esperienze insolite e concerti a portata di chat

Uscire e camminare rimane il rimedio più efficace contro la noia, sempre che si sappia dove andare. AllTrails conosce sentieri, percorsi a piedi e piste ciclabili e li filtra per difficoltà, panorama e distanza. Non serve essere alpinisti perché trova itinerari adatti anche a chi non ha mai calcato un sentiero e vuole iniziare senza sentirsi sopraffatto. Chi punta su qualcosa di più scenografico può chiedere tracciati con cascate, laghi o punti panoramici da fotografare, proprio quel genere di escursione che finisce nelle storie sui social e convince perfino gli amici più pigri a partecipare la volta dopo.

Viator invece è pensato per chi desidera fare qualcosa che non tenterebbe mai di propria iniziativa. Corsi di cucina, escursioni avventurose, esperienze gastronomiche fuori dal comune. Funziona per le mete lontane ma anche per scoprire cosa accade a pochi chilometri da casa, che spesso è la sorpresa più grande. Si possono cercare attività insolite entro un’ora di distanza o proposte un po’ oltre la propria zona di comfort.

Per gli amanti degli eventi dal vivo c’è Ticketmaster, che fa il lavoro sporco di cercare concerti, spettacoli teatrali, partite e serate di cabaret nei dintorni filtrando per prezzo. Conviene indicare sempre il proprio budget, così da evitare di innamorarsi di uno spettacolo per poi scoprire che il biglietto costa quanto un fine settimana al mare. Il plugin scova anche appuntamenti di cui non si sospettava l’esistenza in città, per esempio un evento sotto i 60 euro per una bella serata fuori.

Kit creativi e fumetti giapponesi per chi resta a casa

Il mercato artigianale più grande della rete ospita un numero impressionante di kit fai da te pensati per provare qualcosa di nuovo senza attrezzature professionali. Ceramica, candele, ricamo, falegnameria in miniatura. Sono attività che richiedono le mani e non uno schermo, già di per sé un antidoto alla noia digitale. Il plugin di Etsy fruga nel catalogo e individua i kit più adatti alle curiosità e alle possibilità economiche di ciascuno, compresi progetti da completare in un solo pomeriggio con una spesa stabilita in anticipo.

Chi non ha mai letto un fumetto giapponese trova in Emaqi un ottimo punto di partenza. Il plugin conosce un catalogo sterminato e consiglia titoli in base ai generi preferiti, mentre per i lettori abituali diventa un mezzo per scovare serie che non avrebbero mai incontrato da soli. Si comporta come un libraio appassionato, dal giallo psicologico alla commedia leggera, dalle saghe epiche alle storie brevi da divorare in un pomeriggio. A differenza di un algoritmo che ripropone sempre le stesse cose, qui si può chiedere esattamente ciò che si cerca, anche senza sapere ancora come chiamarlo.

Scacchi e quiz, tra sfide solitarie e serate in compagnia

Se l’idea di uscire non convince e si preferisce allenare il cervello, Chessy trasforma il chatbot in un avversario a scacchi. Non si limita a giocare ma spiega le proprie mosse, segnala gli errori e suggerisce come migliorare. Per i principianti è un insegnante paziente, per i giocatori esperti un banco di prova contro l’intelligenza artificiale. Si può chiedere una valutazione rapida ogni cinque mosse oppure l’elenco degli sbagli più gravi a fine partita.

L’ultimo strumento è il più adatto alle serate tra amici. Trivana genera quiz personalizzati per argomento, numero di domande e livello di difficoltà, trasformando una serata tranquilla in una gara rumorosa dove tutti urlano la risposta convinti di avere ragione. Funziona anche in solitaria per mettere alla prova la propria cultura generale, ma dà il meglio con un gruppo attorno al tavolo. Tra le richieste possibili ci sono sfide competitive con un round finale a tempo e domande su fatti bizzarri che sembrano incredibili ma sono assolutamente veri.

Fonte: TecnoAndroid