Bing, Microsoft lancia due strumenti per escludere le risposte AI

Microsoft ha scelto di fare un passo indietro sull’intelligenza artificiale e di restituire a chi usa Bing la possibilità di tornare alla ricerca classica, quella fatta di link, fonti da consultare e risultati da mettere a confronto. Per farlo l’azienda ha introdotto due strumenti pensati proprio per escludere le risposte generate dall’AI dalle pagine dei risultati. È una novità che va in una direzione abbastanza diversa rispetto a quella presa da buona parte del settore negli ultimi tempi.

Del resto l’intervento dell’intelligenza artificiale nelle operazioni di ricerca sul web è diventato sempre più comune. Su Google i risultati prodotti dall’AI occupano ormai la prima posizione della pagina, e non si tratta dell’unico servizio in cui sta accadendo qualcosa di simile. Chi apre un motore di ricerca oggi si ritrova spesso davanti a una risposta già confezionata prima ancora di vedere l’elenco dei siti.

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Perché c’è ancora chi preferisce i risultati tradizionali

Va detto che in certi casi la sintesi automatica è davvero comoda, soprattutto quando serve a sciogliere un dubbio al volo senza dover aprire una pagina dopo l’altra. Ci sono però situazioni in cui molti utenti preferiscono fare diversamente e consultare direttamente le fonti, confrontare quello che trovano e arrivare per conto proprio a una conclusione. È un approccio più lento ma anche più ragionato, che lascia a chi cerca il controllo completo sulle informazioni.

Questa abitudine sembrava destinata a sparire quasi del tutto, schiacciata dalla diffusione delle risposte automatiche. La mossa di Microsoft rimette invece sul tavolo una possibilità di scelta per chi utilizza Bing, che adesso può decidere se affidarsi all’AI oppure tornare a un’esperienza di navigazione più tradizionale.

Come funziona Bing AI Search Choice

Il primo dei due strumenti si chiama Microsoft Bing AI Search Choice ed è un’estensione disponibile per Google Chrome e Microsoft Edge. Il funzionamento è molto semplice perché aggiunge un interruttore che permette di attivare o disattivare le funzionalità AI all’interno dei risultati di ricerca. Niente menu complicati o impostazioni nascoste, basta un clic per cambiare modalità.

Il punto di forza sta nella preferenza che viene mantenuta anche nelle ricerche successive. Una volta scelta l’opzione desiderata non serve più intervenire ogni volta che si digita una nuova domanda, e questo rende la soluzione pulita e pratica anche per chi non ha molta familiarità con estensioni e configurazioni del browser.

Il nodo del motore di ricerca predefinito

C’è però un aspetto da tenere in considerazione prima dell’installazione. L’estensione imposta infatti in automatico Bing come motore di ricerca predefinito del browser. Dal punto di vista di Microsoft la scelta è comprensibile, visto che lo strumento nasce proprio per gestire i risultati del suo servizio, ma potrebbe non andare giù a chi utilizza abitualmente Google o altri motori di ricerca e non ha intenzione di cambiare le proprie abitudini.

Chi installa Bing AI Search Choice su Chrome o su Edge si ritroverà quindi con il motore di Microsoft al posto di quello usato fino a quel momento, un passaggio che arriva insieme all’interruttore per spegnere le risposte dell’AI e che fa parte del pacchetto previsto dall’estensione.

Fonte: TecnoAndroid