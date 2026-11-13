Google Contatti si rinnova: icona sfumata dal viola al blu

Anche Google Contatti si allinea al nuovo corso grafico di Big G e riceve la nuova icona gradiente, già vista nelle settimane scorse su Google Messaggi e Google Telefono. Il rilascio è partito con la versione 4.92 dell’app e porta sugli smartphone una rubrica dall’aspetto più morbido, con colori sfumati al posto delle vecchie tinte piatte. Si tratta di un cambiamento piccolo ma atteso da chi aveva già notato l’aggiornamento delle altre due applicazioni dedicate alla comunicazione.

Il percorso era stato tracciato in modo ufficiale lo scorso 2 novembre, quando Google ha annunciato il rinnovamento delle icone di tre app molto usate come Contatti, Telefono e Messaggi. L’idea era renderle coerenti con il resto della famiglia di servizi dell’azienda, grazie a forme più arrotondate e a uno schema cromatico basato sul gradiente.

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Tre app e tre tempistiche diverse

Il debutto però non è avvenuto in contemporanea. Su Google Messaggi la nuova grafica era comparsa addirittura prima dell’annuncio ufficiale, quasi a giocare d’anticipo. Su Google Telefono è arrivata qualche giorno più tardi, a partire dalla versione beta. La rubrica del colosso di Mountain View, quella predefinita sugli smartphone Google Pixel e su diversi altri dispositivi Android, si è invece fatta aspettare un po’ di più.

Che fosse soltanto questione di tempo appariva comunque abbastanza chiaro. Dopo l’aggiornamento di Telefono sembrava molto probabile che lo stesso trattamento sarebbe toccato anche a Contatti, e che il veicolo scelto sarebbe stato proprio la versione 4.92. L’ipotesi si è rivelata corretta, perché Google ha recentemente avviato la distribuzione di questa release che introduce appunto la nuova icona.

Cosa cambia davvero nell’icona di Google Contatti

Chi si aspetta uno stravolgimento rimarrà forse un po’ deluso. Il disegno di base resta sostanzialmente lo stesso e l’icona di Google Contatti continua a essere riconoscibile al primo sguardo. A cambiare sono soprattutto i colori, che non appaiono più piatti e nettamente separati tra loro ma sfumano dal viola al blu. C’è poi un ritocco nelle dimensioni, dato che il simbolo risulta leggermente più grande rispetto al passato.

L’intervento è quindi puramente estetico e punta a uniformare l’aspetto delle app più che a rivoluzionarne l’identità. Accostata alle icone già rinnovate di Google Telefono e Google Messaggi, la rubrica ora completa il trittico con lo stesso stile sfumato e le stesse linee più morbide.

Come scaricare o aggiornare la rubrica di Google

Per scaricare o aggiornare Google Contatti sui dispositivi Android basta raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store. Chi non l’ha ancora installata deve semplicemente toccare il pulsante “Installa”, mentre chi la utilizza già troverà il tasto “Aggiorna” non appena la nuova versione risulterà disponibile.

Il rilascio è in corso in modo progressivo, per cui la versione 4.92 con la nuova icona gradiente potrebbe non comparire immediatamente su tutti gli smartphone e raggiungere i vari utenti nel giro di qualche tempo.

Fonte: TecnoAndroid