Superluna Fredda: ecco come osservarla

La notte del 5 dicembre 2025 offrirà agli appassionati di astronomia uno spettacolo celeste di grande impatto. Si tratta della Superluna Fredda. In tale occasione, la Luna piena raggiungerà il perigeo, ossia il punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita ellittica. Apparendo più luminosa e leggermente più grande rispetto a un plenilunio standard. La coincidenza con i primi giorni di dicembre, poco prima del solstizio d’inverno, rende l’evento particolarmente suggestivo. Il fenomeno non è raro, ma la sua spettacolarità è legata alle variazioni della distanza lunare. La Luna, infatti, non segue un’orbita perfettamente circolare. E la distanza dalla Terra può oscillare tra circa 360.410 e 406.740 chilometri. Per la Superluna Fredda di dicembre, gli esperti stimano che il disco lunare apparirà circa l’8% più grande. Ed anche il 15% più luminoso del normale.

Superluna Fredda: ecco i dettagli del fenomeno

Il nome Cold Moon deriva da tradizioni antiche. Le popolazioni native americane associavano ogni plenilunio a un periodo specifico dell’anno e, per dicembre, indicavano il mese della Luna Fredda. Ciò in riferimento alle notti più lunghe e alle temperature rigide. L’osservazione del fenomeno non richiede strumenti particolari. Basta scegliere un luogo lontano dall’inquinamento luminoso e sperare in un cielo sereno.

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Chi possiede un binocolo o un piccolo telescopio potrà notare più dettagli della superficie lunare. Ma il fenomeno risulta già spettacolare a occhio nudo. La Superluna Fredda si staglierà sul paesaggio invernale, offrendo un contrasto affascinante e un’anteprima naturale delle festività imminenti.

L’evento segna anche la conclusione del calendario lunare 2025, anticipando un periodo di osservazioni notturne particolarmente favorevoli. Ciò grazie alla vicinanza del solstizio d’inverno, previsto per il 21 dicembre alle 16:04. Dopo la Cold Moon, il cielo sarà animato dalle Geminidi, uno degli sciami meteorici più intensi dell’anno. I quali continueranno a offrire spettacolo agli osservatori, in un autunno già ricco di fenomeni come le Perseidi di agosto e le Leonidi di novembre.