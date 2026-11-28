ChatGPT potrebbe presto diventare un vero assistente Android, capace di fare molto più che rispondere alle domande. OpenAI sembra infatti al lavoro su un’integrazione più profonda con il sistema operativo di Google, che permetterebbe al chatbot di effettuare chiamate, inviare messaggi SMS, gestire la riproduzione multimediale e svolgere altre operazioni direttamente sullo smartphone. È una mossa che punta dritta al principale vantaggio di Gemini.

Google, dal canto suo, sta rendendo Gemini sempre più utile sui Pixel grazie a nuove funzioni di automazione delle attività, che consentono all’assistente di agire per conto dell’utente. OpenAI però non sta a guardare. Già da parecchio tempo è possibile impostare ChatGPT come assistente digitale predefinito su Android, ma una volta fatto il passaggio le sue capacità sul telefono restano piuttosto limitate. In pratica risponde alle domande e poco altro.

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A differenza della soluzione di Google, oggi non si può chiedere a ChatGPT di telefonare a qualcuno o di mettere in pausa la musica in riproduzione. Le cose però potrebbero cambiare a breve.

ChatGPT su Android: contatti, telefonate e musica: cosa emerge dal codice

Un’analisi approfondita del pacchetto della versione 1.2026.328 dell’app ChatGPT per Android ha portato alla luce diversi riferimenti a futuri controlli del dispositivo. Stando a quanto emerso, il chatbot di OpenAI potrebbe presto accedere alla rubrica e alla cronologia delle chiamate, avviare telefonate, leggere e inviare SMS. Tutto questo solo dopo che l’utente avrà concesso le autorizzazioni necessarie. In altre parole, l’app smetterebbe di essere una semplice finestra di conversazione per trasformarsi in qualcosa di molto più vicino a un assistente vero e proprio.

C’è poi il capitolo musica. ChatGPT dovrebbe ottenere la possibilità di gestire la riproduzione musicale in corso sfruttando il permesso di accesso alle notifiche di Android. La funzione sembra comunque avere paletti abbastanza precisi, perché si limiterebbe a controllare sessioni già avviate. Niente apertura automatica di un’app musicale per far partire un brano specifico, quindi, almeno stando a quanto si vede finora. Per avviare una canzone da zero bisognerà ancora arrangiarsi a mano.

La lettura dello schermo e la sfida a Gemini

Oltre ai comandi di base, ChatGPT potrebbe guadagnare anche l’accesso allo schermo dello smartphone, usando ciò che vi compare come contesto per le richieste. Significa che l’assistente sarebbe in grado di rispondere a domande su quanto visualizzato in quel momento, senza bisogno di catturare e caricare manualmente uno screenshot ogni volta. Oggi quel passaggio rende l’esperienza decisamente più macchinosa, soprattutto per chi interroga spesso il chatbot su contenuti appena aperti sul telefono.

Sono tutte funzionalità che Gemini offre già su Android. La novità sta nel fatto che per la prima volta compaiono segnali concreti di un ChatGPT pronto a dotarsi di capacità simili, avvicinandosi al rivale di Google proprio sul terreno dell’integrazione con il sistema, quello dove finora la distanza era più evidente.

Queste aggiunte potrebbero dare agli utenti Android qualche motivo in più per sostituire Gemini con ChatGPT come assistente predefinito. Per il momento, tuttavia, non ci sono indicazioni su quando, o se, OpenAI abbia intenzione di distribuire queste funzioni.

Fonte: TecnoAndroid