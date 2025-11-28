Super magnete HTS: passo in più verso la fusione pulita

Un nuovo traguardo nella ricerca sulla fusione nucleare fa ben sperare: un super magnete HTS (High-Temperature Superconductor) di nuova generazione ha superato un importante test, avvicinando la possibilità di realizzare reattori più compatti, efficienti e in grado di produrre energia pulita su larga scala. La sfida è sempre la stessa: creare e mantenere la pressione magnetica necessaria per trattenere il plasma caldo a milioni di gradi, senza che la struttura del reattore ceda e senza richiedere consumi energetici enormi.
Perché questo magnete è diverso
I magneti HTS rappresentano la nuova frontiera rispetto ai tradizionali superconduttori raffreddati con elio liquido. Funzionano a temperature più “alte” e possono generare campi magnetici molto più intensi, pur occupando meno spazio e richiedendo meno energia. Il prototipo appena testato ha dimostrato di poter sostenere campi magnetici estremi in modo stabile, condizione imprescindibile per qualsiasi futuro tokamak di taglia compatta.
Cosa cambia per il percorso verso la fusione
Se questi magneti diventeranno affidabili e riproducibili, potranno rivoluzionare il design dei reattori: impianti più piccoli, costi di costruzione ridotti e tempi di sviluppo più brevi. L’obiettivo è ampliare la finestra operativa del plasma, rendendo i reattori capaci di raggiungere il “breakeven”, cioè produrre più energia di quanta ne consumano per mantenere la reazione. Non è ancora la svolta finale, ma è il pezzo decisivo di un puzzle che richiede innovazioni su più fronti: materiali, ingegneria criogenica, controllo del plasma, affidabilità dei sistemi.
Verso centrali a impatto zero
Il risultato alimenta l’ottimismo di chi vede nella fusione una soluzione stabile e continua per l’energia pulita, complementare a fotovoltaico ed eolico. Sebbene gli esperti ricordino che la strada è ancora lunga, ogni progresso nei magneti HTS rafforza la convinzione che un reattore dimostrativo commerciale, basato su tecnologie realistiche, potrebbe essere realizzato nel giro di uno o due decenni.
Un piccolo passo in laboratorio, insomma, che avvicina l’idea di un futuro in cui la fusione potrebbe diventare una fonte sicura, inesauribile e priva di emissioni.