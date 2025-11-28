Super magnete HTS: passo in più verso la fusione pulita

Un nuovo traguardo nella ricerca sulla fusione nucleare fa ben sperare: un super magnete HTS (High-Temperature Superconductor) di nuova generazione ha superato un importante test, avvicinando la possibilità di realizzare reattori più compatti, efficienti e in grado di produrre energia pulita su larga scala. La sfida è sempre la stessa: creare e mantenere la pressione magnetica necessaria per trattenere il plasma caldo a milioni di gradi, senza che la struttura del reattore ceda e senza richiedere consumi energetici enormi.

Perché questo magnete è diverso

I magneti HTS rappresentano la nuova frontiera rispetto ai tradizionali superconduttori raffreddati con elio liquido. Funzionano a temperature più “alte” e possono generare campi magnetici molto più intensi, pur occupando meno spazio e richiedendo meno energia. Il prototipo appena testato ha dimostrato di poter sostenere campi magnetici estremi in modo stabile, condizione imprescindibile per qualsiasi futuro tokamak di taglia compatta.

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Cosa cambia per il percorso verso la fusione

Se questi magneti diventeranno affidabili e riproducibili, potranno rivoluzionare il design dei reattori: impianti più piccoli, costi di costruzione ridotti e tempi di sviluppo più brevi. L’obiettivo è ampliare la finestra operativa del plasma, rendendo i reattori capaci di raggiungere il “breakeven”, cioè produrre più energia di quanta ne consumano per mantenere la reazione. Non è ancora la svolta finale, ma è il pezzo decisivo di un puzzle che richiede innovazioni su più fronti: materiali, ingegneria criogenica, controllo del plasma, affidabilità dei sistemi.

Verso centrali a impatto zero

Il risultato alimenta l’ottimismo di chi vede nella fusione una soluzione stabile e continua per l’energia pulita, complementare a fotovoltaico ed eolico. Sebbene gli esperti ricordino che la strada è ancora lunga, ogni progresso nei magneti HTS rafforza la convinzione che un reattore dimostrativo commerciale, basato su tecnologie realistiche, potrebbe essere realizzato nel giro di uno o due decenni.

Un piccolo passo in laboratorio, insomma, che avvicina l’idea di un futuro in cui la fusione potrebbe diventare una fonte sicura, inesauribile e priva di emissioni.