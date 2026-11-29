Per 15 anni Sébastien Fontaine ha provato a “uccidere” la terra senza mai riuscirci davvero. Il biochimico, che dirige un laboratorio all’Istituto nazionale francese per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente, voleva capire quanto carbonio rilascia un suolo sterile, cioè completamente privo di vita. Il suo gruppo ha sigillato la terra in barattoli e l’ha sottoposta a radiazioni gamma sterilizzanti. Poi è rimasto in attesa che calasse l’anidride carbonica emessa, il segnale che indica la respirazione dei microbi. Sono passate settimane e poi mesi, e quel terreno continuava a respirare.

Al microscopio il campione irradiato non mostrava segni di vita eppure le emissioni non si fermavano. Il laboratorio ha ripetuto le prove ottenendo sempre lo stesso risultato. Convinti di non trovarsi davanti a un difetto dell’apparato sperimentale, i ricercatori si sono messi a cercare l’origine di quel respiro. In un articolo pubblicato nel 2025 su Science Advances Fontaine e colleghi riferiscono che i loro campioni hanno continuato a consumare ossigeno e a liberare anidride carbonica per sei anni. La loro ipotesi è che un processo che alimenta gran parte della vita possa avvenire anche fuori dalle cellule. Se fosse così, alcune reazioni come quelle che estraggono energia dagli zuccheri non sarebbero esclusiva degli esseri viventi e il metabolismo, secondo Fontaine, potrebbe perfino essere nato prima della vita sulla Terra. Joseph Moran, chimico organico dell’Università di Ottawa estraneo alla ricerca, spiega che questi esperimenti mostrano “cosa succede alle biomolecole lasciate a sé stesse”. La chimica della vita, aggiunge, “è la chimica della geologia”.

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Suolo sterile respira: un errore che non voleva sparire

All’inizio Fontaine cercava soltanto un valore di riferimento per il carbonio nei terreni senza vita. Con una siringa sterile il gruppo prelevava periodicamente l’aria da un contenitore ermetico e ne misurava il carbonio con uno spettrometro di massa. Dopo l’eliminazione dei microbi le emissioni sono calate in fretta ma si sono poi stabilizzate per oltre 100 giorni. Molti colleghi gli consigliarono di archiviare tutto come un errore sperimentale. Lui invece aggiunse al terreno una piccola quantità di enzimi estratti da colture di lievito e le emissioni schizzarono subito verso l’alto, come se fosse stata accelerata una reazione già in corso.

Convincere la comunità scientifica fu complicato. Alcuni revisori si mostrarono entusiasti, altri molto scettici soprattutto sulla reale sterilità dei campioni. I risultati uscirono nel 2013 su Biogeosciences, ma le critiche spinsero Fontaine a dimostrare oltre ogni dubbio che quella terra fosse davvero morta. Per un decennio il laboratorio la colpì con radiazioni più intense, pressione e calore, e il carbonio continuava a uscire per mesi. Con un microscopio elettronico Benoit Kéraval, allora dottorando, individuò delle cellule ma nessuna traccia di RNA o DNA, quindi erano morte. Aggiungendo microbi per simulare una contaminazione, il terreno veniva ricolonizzato rapidamente e le emissioni crescevano di molto. Nel 2018, con l’arrivo di Clémentin Bouquet, il gruppo era pronto a studiare i meccanismi.

Elettroni in movimento e il nodo dell’origine della vita

Per sei anni Bouquet e Kéraval hanno seguito due serie di campioni irradiati, uno normale e uno arricchito con glucosio. Dopo 142 giorni di misure le emissioni quotidiane si erano ridotte senza sparire. I campioni sono poi rimasti in incubatrice per oltre 1.000 giorni e alle verifiche dei giorni 1.606 e 2.442 il terreno respirava ancora, più lentamente. Quelli con glucosio emettevano di più, un indizio a favore di catalizzatori non biologici capaci di imitare la scomposizione degli zuccheri. Nelle cellule questo processo alimenta il ciclo di Krebs, che estrae elettroni ad alta energia poi impiegati in reazioni che consumano ossigeno. Fontaine ha costruito una pila a combustibile per rilevare il passaggio di elettroni nel suolo irradiato quasi cinque anni prima e la corrente è risultata diverse volte superiore a quella di una soluzione salina di controllo. In uno studio preliminare del 2025 il gruppo segnala inoltre quattro delle otto molecole intermedie del ciclo in campioni sterili di sei mesi, molte formate dopo l’irradiazione.

Joshua Schimel, ecologo dei suoli all’Università della California a Santa Barbara, non si dice sorpreso perché il glucosio ossidandosi produce naturalmente alcuni di questi intermedi e molti terreni sono ricchi di ossidi di ferro e alluminio in grado di favorire la conversione. L’idea che i metalli catalizzino reazioni biochimiche è centrale in una teoria sull’origine della vita emersa nell’ultimo decennio. Moran sostiene che il metabolismo andrebbe messo alla base della vita, con i geni a controllarlo a un livello superiore. Markus Ralser, biochimico dell’ospedale universitario Charité di Berlino, osserva che “se fosse molto difficile da produrre, il pianeta non sarebbe pieno di vita”, anche se le condizioni povere di ossigeno in cui la vita è comparsa complicano il quadro. Un’altra spiegazione chiama in causa gli enzimi liberati dalle cellule irradiate e rimasti nel terreno.

Fonte: TecnoAndroid