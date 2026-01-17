DLSS 4.5 Super Resolution segna un momento chiave nell’evoluzione delle tecnologie NVIDIA dedicate al rendering avanzato. Dopo l’annuncio al CES di Las Vegas, il nuovo modello è finalmente disponibile, scaricabile direttamente tramite NVIDIA App. Non si tratta di un semplice aggiornamento incrementale, ma di un passaggio che punta a ridefinire il modo in cui l’upscaling basato su AI viene percepito e utilizzato nel quotidiano. Coinvolgendo oltre 400 giochi e applicazioni compatibili con le GPU GeForce RTX. Il vero punto di forza di DLSS 4.5 è il Transformer di seconda generazione. Il quale alimenta Super Resolution. NVIDIA ha lavorato in profondità sull’addestramento del modello, ampliando il dataset e affinando la capacità della rete di interpretare correttamente dettagli, movimento e profondità dell’immagine. Il risultato è una potenza di calcolo fino a cinque volte superiore rispetto alla generazione precedente, ma soprattutto una resa visiva più coerente e stabile. La differenza si nota in particolare nelle modalità Performance e Ultra Performance, da sempre le più critiche sul piano della qualità.

Su NVIDIA App arriva DLSS 4.5 Super Resolution: ecco i dettagli

Tali miglioramenti non arrivano a sorpresa. Durante la fase beta, DLSS 4.5 è stato messo sotto stress da test approfonditi, sia da parte dei media specializzati sia dai giocatori più attenti. Mostrando progressi evidenti nelle scene complesse, ad alta velocità o ricche di dettagli fini. NVIDIA ha scelto una distribuzione flessibile: chi utilizza NVIDIA App riceve l’aggiornamento automaticamente. Mentre chi preferisce un approccio più manuale può scaricare e gestire direttamente le versioni dei modelli DLSS.

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Nel frattempo, l’ecosistema DLSS continua ad allargarsi anche sul fronte della Frame Generation. DLSS 4 con Multi Frame Generation è già attivo in oltre 250 titoli e applicazioni, e il numero è destinato a crescere. I giochi mostrati durante il CES, come 007 First Light, PRAGMATA e Phantom Blade Zero, confermano quanto tale tecnologia sia ormai centrale nelle produzioni più ambiziose. Pensate, fin dall’inizio, per sfruttare le potenzialità delle GPU RTX.

A fare da cornice al rilascio di DLSS 4.5 arriva l’aggiornamento di NVIDIA App alla versione 11.0.6, che migliora sensibilmente l’esperienza d’uso. Le impostazioni di NVIDIA Surround trovano finalmente una collocazione più logica. Mentre sui laptop con Advanced Optimus diventa più immediato capire quali applicazioni ne impediscono il corretto funzionamento. La nuova Modalità Debug, pensata per disattivare overclock e interventi sulla tensione, si rivela invece uno strumento utile per chi deve affrontare problemi di stabilità.

DLSS 4.5 Super Resolution è già disponibile tramite Streamline, la generazione multi-frame dinamica fino a 6x è attesa in primavera e l’SDK RTX Neural Texture Compression viene aggiornato per offrire migliori prestazioni ed efficienza. A chiudere il cerchio c’è Nsight Graphics 2025.5, focalizzato su stabilità e strumenti di debug sempre più avanzati.