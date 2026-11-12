Adobe porta il Model Context Protocol in Photoshop e Premiere

Chi passa le giornate tra Photoshop e Premiere conosce bene la distanza che separa una richiesta fatta a un chatbot da una modifica già applicata dentro il progetto, con livelli e sequenze che restano liberamente ritoccabili. È proprio su questo passaggio che Adobe ha deciso di intervenire, e durante l’Adobe MAX 2026, l’evento in corso in questi giorni a Miami, l’azienda ha mostrato una serie di nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale e diverse integrazioni che toccano buona parte della Creative Cloud. Non si parla quindi di un aggiornamento isolato ma di un ripensamento abbastanza ampio del modo in cui le applicazioni della casa possono dialogare con gli assistenti esterni. Il punto di partenza è semplice da capire anche per chi non mastica software professionali. Oggi un assistente può suggerire cosa fare o generare un’immagine, ma il lavoro vero e proprio resta quasi sempre da completare a mano dentro il programma. Adobe vuole ridurre questa frizione e portare l’AI direttamente nel flusso di lavoro, senza costringere i creativi a uscire dai propri strumenti abituali.

Il Model Context Protocol arriva nelle app Adobe

La novità più curiosa presentata all’Adobe MAX 2026 riguarda il Model Context Protocol, conosciuto anche con la sigla MCP. Si tratta di uno standard che consente a un assistente esterno di utilizzare le funzioni di un determinato programma, come se avesse accesso diretto ai suoi comandi. In pratica l’agente non si limita più a dare consigli ma può agire all’interno dell’applicazione.

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Adobe sta lavorando a un’integrazione locale di questo protocollo per Photoshop, Illustrator, Premiere e After Effects. L’obiettivo, guardando un po’ più avanti, è permettere di lavorare attraverso agenti come quelli di ChatGPT, Claude o Gemini mantenendo intatti i file nativi delle applicazioni. Ed è qui che sta il vantaggio concreto, perché un progetto modificato da un assistente continuerebbe a conservare la sua struttura originale, con livelli e sequenze pronti per essere ritoccati da mani umane.

Per il momento, però, siamo ancora alla fase di anteprima. L’azienda non ha ancora stabilito con precisione quali comandi rendere disponibili agli assistenti esterni e sta valutando quali funzioni aprire a questo tipo di controllo. Una scelta tutt’altro che banale, visto che si tratta di decidere fino a che punto un agente potrà mettere mano ai progetti degli utenti.

Relight, Color Mode e le altre novità per Photoshop e Premiere

Accanto all’integrazione con il protocollo MCP, Adobe ha annunciato anche funzioni più classiche ma decisamente utili nel lavoro di tutti i giorni. Photoshop accoglie Relight, uno strumento pensato per intervenire sull’illuminazione delle immagini, una delle operazioni che di solito richiedono più tempo e pazienza. A questo si aggiungono nuovi controlli dedicati agli stili generativi, che offrono un margine di gestione maggiore sui risultati prodotti dall’intelligenza artificiale.

Sul fronte video è Premiere a fare il passo più interessante con l’arrivo di Color Mode, un sistema di correzione del colore costruito su misura per i professionisti. La gestione cromatica è da sempre un capitolo delicato nel montaggio, e avere uno strumento dedicato direttamente nel programma può semplificare non poco il lavoro di chi si occupa di post produzione. Completano il quadro gli strumenti che consentono di eliminare oggetti dalle riprese, una funzione che in Premiere permette di ripulire le inquadrature da elementi indesiderati senza dover ricorrere ad altri software.

Fonte: TecnoAndroid