ChatGPT Finances sbarca su Mac, ma resta un limite per l’Italia

Dall’11 novembre 2026, gli strumenti di finanza personale di ChatGPT sono disponibili anche su Mac. OpenAI ha esteso ChatGPT Finances all’app desktop, completando così una distribuzione cominciata all’inizio dell’anno. Fino a questo momento la funzione era rimasta confinata all’applicazione per dispositivi mobili e alla versione web del chatbot, mentre chi utilizzava il client per computer doveva arrangiarsi in altro modo.

Si tratta di un passaggio che colma una lacuna piuttosto evidente. Chi passa buona parte della giornata davanti allo schermo del portatile o di un iMac preferisce spesso restare dentro l’applicazione installata, senza dover aprire il browser o prendere in mano il telefono. Con l’aggiornamento rilasciato oggi la sezione dedicata ai conti e alle spese trova finalmente posto anche lì.

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Da funzione a pagamento a servizio per tutti

La storia di ChatGPT Finances è stata piuttosto rapida. Al lancio la funzione si presentava come un’anteprima in versione beta, riservata esclusivamente agli account a pagamento. All’inizio serviva addirittura il piano da circa 85 euro al mese per poterla provare, una soglia che tagliava fuori la maggior parte degli utenti. Durante l’estate però l’accesso è stato allargato anche all’abbonamento da circa 17 euro mensili, rendendo lo strumento decisamente più accessibile.

Il salto più significativo è arrivato a ottobre, quando OpenAI ha deciso di aprire la funzione a tutti i piani, utenti gratuiti compresi. Oggi quindi possono sfruttarla gli iscritti a Free, Go, Plus e Pro senza distinzioni. Resta però un vincolo importante che riguarda da vicino il pubblico europeo, perché il servizio è utilizzabile soltanto dagli utenti che si trovano negli Stati Uniti. In Italia, almeno per il momento, non è quindi possibile accedervi.

Cosa permette di fare ChatGPT Finances

L’idea alla base è abbastanza semplice da spiegare. Secondo OpenAI gli utenti possono collegare in modo sicuro i propri conti finanziari per scovare occasioni di risparmio, capire meglio dove finiscono i soldi ogni mese e farsi un’idea più chiara dei propri investimenti. Il punto di forza, nelle intenzioni dell’azienda, è che le risposte non sono generiche ma costruite a partire dai dati reali di chi pone la domanda.

Nell’annuncio ufficiale che accompagna l’arrivo su Mac compare anche un’altra possibilità interessante, ovvero quella di creare strumenti finanziari personalizzati su misura per le proprie esigenze. Non mancano poi altre funzioni già presenti nelle versioni precedenti. Tra queste ci sono i report finanziari settimanali aggiornati con regolarità, il monitoraggio dei titoli azionari e il supporto ai comandi vocali, oltre a una serie di opzioni minori che arricchiscono l’esperienza complessiva.

Per iniziare a usare Finances sul computer basta scaricare l’ultimo aggiornamento dell’app desktop di ChatGPT. Una volta installata la nuova versione, la voce dedicata compare direttamente nella barra laterale dell’applicazione, accanto alle altre sezioni già note a chi usa abitualmente il chatbot. Non servono configurazioni particolari per vederla apparire, dato che il requisito principale resta quello geografico legato alla residenza negli Stati Uniti.

La mossa di OpenAI arriva in un momento in cui la concorrenza si muove nella stessa direzione. Anthropic ha infatti lanciato di recente una propria funzione di gestione delle finanze personali per Claude, il suo assistente basato sull’intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid