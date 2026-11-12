Giochi PS1 su più CD: il vero motivo dietro i dischi multipli

Chi ha vissuto la stagione della prima PlayStation lo ricorda bene: molti giochi PS1 arrivavano sugli scaffali divisi su più CD, e dietro quella scelta non c’era un capriccio commerciale. Il motivo era molto più concreto e aveva a che fare con i limiti di spazio dei CD ROM usati dalla console negli anni ’90, un supporto che all’epoca sembrava capiente ma che per certi progetti finiva per stare decisamente stretto.

Il punto di partenza è semplice, quasi banale. Non tutti i videogiochi hanno lo stesso peso, e qui non si parla di emozioni, di trama o di successo di pubblico. Si parla proprio di megabyte, cioè della quantità di dati che un titolo deve contenere per funzionare. Ed è proprio su questo terreno, poco romantico ma decisivo, che si giocava una partita importante già ai tempi della prima console di casa PlayStation.

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Titoli leggeri e progetti mastodontici

Da una parte c’erano produzioni leggerissime, che occupavano poco spazio e trovavano posto senza fatica su un singolo supporto. Dall’altra c’erano lavori enormi, veri e propri colossi che con un solo disco non ce la facevano proprio. Per questi ultimi il problema non era secondario, perché lo spazio a disposizione su ogni CD ROM PlayStation era quello e non si poteva allargare a piacimento. La differenza tra le due categorie, insomma, non stava soltanto nell’ambizione o nella cura con cui un gioco veniva realizzato. Stava anche nella pura e semplice quantità di contenuti da far entrare in un supporto fisico con una capienza ben definita. Quando un progetto superava quella soglia bisognava trovare un’altra strada, e una delle soluzioni più adottate era proprio quella di dividere tutto su più dischi.

Lo slalom degli sviluppatori

Per gli sviluppatori questa situazione si traduceva in un esercizio di equilibrio continuo. Fin dalla prima era di PlayStation chi lavorava ai titoli più corposi ha dovuto fare una sorta di slalom tra i limiti tecnici del supporto, con l’obiettivo di portare comunque il proprio gioco nei negozi senza rinunciare a ciò che aveva in mente. Distribuire un’opera su più dischi diventava così una necessità pratica, non una scelta estetica o di marketing. Visto con gli occhi di oggi può sembrare un dettaglio curioso, quasi una stranezza da collezionisti. Eppure quella confezione più spessa del solito, con due o più CD al suo interno, raccontava in modo molto diretto la grandezza del progetto che conteneva. Un titolo spalmato su diversi supporti era, quasi per definizione, un titolo che pesava parecchio in termini di dati.

È questa la ragione per cui, negli anni ’90, una parte dei giochi PlayStation veniva distribuita su più CD. I limiti di spazio dei supporti dell’epoca costringevano chi sviluppava i lavori più imponenti a suddividerli, mentre le produzioni più leggere continuavano a viaggiare comodamente su un unico disco. Già con la prima PlayStation, quindi, la dimensione in megabyte di un gioco influiva in maniera diretta sul modo in cui quel gioco arrivava fisicamente sugli scaffali.

Fonte: TecnoAndroid